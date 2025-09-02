Bologna, dopo la denuncia del centrodestra arriva il dossier del Comune sullo spaccio: "bande di nigeriani controllano la zona e il traffico di droga"

Bologna, dopo la denuncia del centrodestra sul traffico di droga in Bolognina, arriva anche un dossier dello spaccio pubblicato dal Comune di centrosinistra, che sarà depositato in Procura per avviare un intervento dello Stato al fine di riportare la zona in sicurezza e combattere l’illegalità. Il documento contiene numerose testimonianze ed accuse specifiche, in particolare nei confronti di bande di nigeriani, definiti veri e propri cartelli che controllano tutti i traffici e costringono i residenti ad essere ostaggio di organizzazioni che agiscono con metodi mafiosi.

Il quartiere nel quale è stata istituita la zona rossa, è da tempo è sotto osservazione per la criticità ed è stato al centro dell’attenzione e delle polemiche anche recentemente a causa della decisione dell’amministrazione di distribuire gratuitamente pipe per fumare il crack, ai tossicodipendenti, particolarmente concentrati proprio nell’area. Ora l’assessora alla sicurezza Matilde Madrid, commentando la presentazione del dossier ha anticipato che l’obiettivo sarà quello di intensificare il contrasto e la prevenzione alle attività criminali.

Bologna, Comune deposita in Procura il dossier dello spaccio e chiede un intervento dello Stato contro il cartello della droga nigeriano

Il dossier dello spaccio depositato in Procura dal Comune di Bologna conferma la grave situazione in zona Bolognina, dove il cartello nigeriano ha preso il controllo del traffico di droga, mettendo a rischio la sicurezza di residenti e negozianti. Una situazione che già in precedenza era stata denunciata dal centrodestra, soprattutto dopo la decisione del sindaco di distribuire gratuitamente 300 pipe per fumare crack, un provvedimento definito dai consiglieri di Fratelli d’Italia come “istigazione a delinquere” e che ha portato anche ad una denuncia alla Corte dei Conti per “danno erariale“.

L’annuncio della presentazione del documento è stato dato dall’assessora alla sicurezza Matilde, Madrid, che in risposta alle polemiche, ha dichiarato l’azione come necessaria per intensificare l’intervento dello Stato, una azione necessaria, soprattutto dopo il fallimento della zona rossa, che non ha contribuito ad arginare il fenomeno delle bande criminali, che continuano ad immettere importanti quantitativi di sostanze illegali e agiscono come organizzazioni mafiose che vanno smantellate.