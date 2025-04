Il Comune di Caserta è stato sciolto per infiltrazioni camorristiche. La decisione è giunta nella giornata di ieri su precisa richiesta del Consiglio dei ministri a seguito di una proposta di Matteo Piantedosi, titolare del Viminale. La notizia è stata comunicata nella serata di ieri, a seguito della riunione del Consiglio delle ore 18:00, ma non è stato comunque un fulmine a ciel sereno visto che, come fa notare Repubblica attraverso il suo portale online, era attesa da tempo.

Già a marzo la Commissione di accesso, dopo mesi di indagini, aveva inviato tutti i dettagli alla Prefettura e quindi al ministro Piantedosi, che a quel punto ha trasmesso a sua volta gli atti al consiglio dei ministri fino alla decisione di ieri. La decisione è stata accolta con dissenso dall’attuale sindaco di Caserta, Carlo Marino, a capo di una giunta di centrosinistra, definendo lo scioglimento del Comune come un atto solamente politico nonché un atto “amministrativo abnorme”, si legge sempre su Repubblica.

CASERTA, SCIOLTO IL COMUNE: COSA’ACCADDE LA SCORSA ESTATE

Il primo cittadino casertano non intende accogliere passivamente la decisione e ha già fatto sapere che farà una richiesta di accesso agli atti, dopo di che verrà impugnata la decisione al tribunale amministrativo del Lazio. Per il sindaco Carlo Marino, lo scioglimento del suo Comune è “un atto contro la città e i cittadini” di Caserta, “istituzionalmente non rispettoso”, e sottolineando anche il fatto che giunga “con una tempistica particolare”, molto probabilmente con riferimento alle elezioni comunali che si terranno i prossimi 25 e 26 maggio 2025.

Il quotidiano fa notare come la decisione di sciogliere il Comune per infiltrazioni criminali è giunta anche sulla base di una indagine da parte della procura di Santa Maria Capua Vetere in merito a dei lavori pubblici e ad alcuni appalti, che sembrerebbero essere sospetti, e che spingerebbero appunto verso l’ipotesi di possibili presenze camorristiche. Lo scorso mese di giugno erano state arrestate cinque persone, fra cui Massimiliano Marzo, l’assessore ai lavori pubblici del Comune.

Agli arresti anche altri due dirigenti comunali, quindi un dipendente e l’imprenditore Gioacchino Rivetti, tutti accusati di corruzione e in seguito liberati. Secondo quanto si leggeva nell’ordinanza, i lavori pubblici erano già affidati prima di formalizzare gli incarichi, ed era emerso anche che parte del materiale edile che serviva per i lavori veniva acquistato presso una società di cui l’assessore arrestato era proprietario al 50 per cento assieme al fratello.

In un’altra indagine fu invece coinvolto il vice sindaco di Caserta, Emiliano Casale, per la compravendita dei voti della campagna elettorale 2021. Ad agosto del 2024 venne quindi nominata una Commissione di indagine per accertare la presenza di infiltrazioni mafiose, dopo di che, una volta chiusa la relazione, è scattato l’iter che ha portato alla decisione di queste ore. Stando a TgCom24.it anche altri tre Comuni sono stati sciolti per infiltrazioni criminali, leggasi Casabona e Badolato in Calabria, nonché Aprilia, nel Lazio.