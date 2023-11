Comune le assegna una casa poi gliela toglie/ Giovane madre di Portoferraio senza un alloggio

Storie Italiane e la vicenda di Daiana, una ragazza madre di due figli a cui il Comune di Portoferraio le ha assegnato una casa per poi togliergliela sbagliando assegnazione. Daiana ha due figli di 3 e 11 anni e nel 2022 versava in condizioni economicamente difficili, di conseguenza ha fatto richiesta di un alloggio popolare. La donna riesce ad ottenere l’abitazione e pensava di vivere un sogno ma il secondo giorno riceve una telefonata dal suo capo che la stavano cercando dal comune: “Mi dicono che devo lasciare la casa perchè c’era stato un errore di assegnazione, ho dovuto lasciare velocemente la casa e ho infatti lasciato dentro tutte le mie cose, è tutto lì dentro”.

A quel punto Daiana rimane senza casa assieme al compagno e ai due figli, per essere poi aiutata dall’associazione Dame di Carità: “Mi sono recata prima in Comune ma non c’era nessuno, mi hanno messo poi in albergo ma dovevo lasciare anche l’hotel, quindi mi hanno messo in questa situazione provvisoria che doveva essere di un mese/massimo due ma è stato di un anno e mezzo. Non c’era riscaldamento, non avevo la cucina e adesso mi sono appoggiata ad un’amica”.

COMUNE LE ASSEGNA UNA CASA POI GLIELA TOGLIE: “ORA SONO DA PRIVATI…”

Mario Acampa, inviato di Storie Italiane, aggiunge: “Questa casa purtroppo non è agibile, Daiana non ci può più stare, di conseguenza lei al momento è ospitata da amici. Riepilogando: le è stata assegnata una casa in cui Daiana ha portato tutto, poi le hanno detto che c’era stato un errore, le è stata data un’altra cosa che però non è più agibile ed ora sta aspettando”.

Daiana non sa a che punto della lista si trova: “Non c’è un punteggio”. Ci sono tre relazioni degli assistenti sociali che certificano la difficoltà economica di Daiana: “Ma nonostante questo non le è ancora stata assegnata una casa, Daiana passa da una struttura all’altra”, chiosa Mario Acampa.

