Un nuovo Decreto mira a favorire lo sviluppo dei Comuni montani, puntando a distribuire più crediti d'imposta.

Grazie ad una recente circolare (ora pubblicata in Gazzetta Ufficiale), mirata allo sviluppo dei Comuni montani, sono stati previsti diversi aiuti ed interventi così da poter ricevere delle agevolazioni sia di natura tributaria che amministrativa. L’intento resta sempre quello di aumentare la popolazione nei luoghi sempre più “deserti”.

Con gli incentivi previsti (dagli aiuti per i giovani agli input per incentivare le nuove nascite, dallo smart working al credito d’imposta), mirano a sostenere sia la crescita sociale che economica.

Gli aiuti destinati a chi vorrà vivere nei comuni montani

Per popolare i comuni montani il Governo ha previsto una serie di interventi agevolativi allo scopo (appunto) di aumentare il numero di abitanti in quelle zone dove il trend è in decrescita. Si tratta prevalentemente di crediti d’imposta specifici.

L’aiuto per comprar casa

Un’iniziativa concessa alle persone fisiche che scelgono di trasferirsi in montagna e ristrutturare o comprare casa (anche tramite prestito bancario), purché la stessa venga adibita come “principale”, possono usufruire di un credito d’imposta.

Il benefit previsto equivale al totale degli interessi passivi del mutuo, da riconoscere in 5 anni d’imposta e non è riconosciuto per le categorie abitative lussuose o signorili.

Aiuti per le nuove nascite

Il calo di natalità è presente ovunque, soprattutto nei comuni montani dove risiedono meno di 5.000 abitanti. Negli stessi infatti, è previsto un aiuto una tantum (il contributo economico verrà stabilito secondo un Decreto ministeriale specifico).

Sprint per lo smart working

Per favorire il popolamento nelle zone con meno abitanti (specialmente quelle di montagna), è previsto un esonero dei contributi INPS fino ad un massimo di 8.000€ annui per le aziende che concedono lo smart working ai dipendenti.

Il target fa riferimento agli under 41 che trasferiscono la loro residenza nelle zone con meno di cinque mila abitanti.

Entro 3 mesi dall’emanazione del Decreto, sarà il Governo stesso a stabilire quali saranno i Comuni coinvolti e classificati come “zone montane”, così da poter comprovare gli aiuti previsti.