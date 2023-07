Comunicazioni Agenzia Entrate online/ Notifiche più immediate: che cosa cambia (20 luglio 2023)

Le comunicazioni da parte dell’Agenzia Entrate online verranno trasmesse sfruttando la nuova piattaforma SEND. Notifiche di irregolarità dei pagamenti, preavvisi, cartelle e avvisi di accertamento, potranno essere recapitate in un domicilio digitale del contribuente italiano.

Abbiamo spiegato cos’è SEND, nonché la piattaforma digitale a cui si affiderà l’Agenzia delle Entrate per poter notificare al contribuente italiano, tutto ciò che è inerente alla sua posizione fiscale (tra cui anche sanzioni e comunicazioni per far presente di alcune irregolarità).

Comunicazioni Agenzia Entrate online: come funziona SEND

Le comunicazioni delle Agenzia Entrate online saranno più veloci, tempestive e intuitive. Nella dashboard della piattaforma SEND infatti, saranno presenti tutti gli atti archiviati e oltre a visualizzarne i dettagli, sarà possibile effettuare il pagamento.

Se il contribuente italiano fosse sprovvisto di PEC e quindi non ha un domicilio digitale, in un primo momento l’atto o la comunicazione di riferimento, gli sarà corrisposta a casa in forma cartacea. Nel momento in cui si è a regime, la situazione cambia, e sarà il contribuente a dover ritirare la notifica in uno dei punti fisici idonei (presenti anche nelle zone più remote).

Il problema – nonostante l’evoluzione digitale – resta a quei soggetti che ad oggi non essendo titolari di PEC, in un primo momento potrebbero ritrovarsi confusi, senza considerare che potrebbero decidere di rinunciare alla domiciliazione digitale e dunque ritirare gli atti fisicamente.

L’Agenzia delle Entrata è già certa che sarà un vantaggio per tutti, dato che tempestivamente si potrà ricevere tramite SEND gli avvisi di rettifica e liquidazione, consultare il redditometro, osservare questionari e leggere lettere di compliance.

Le comunicazioni delle Agenzia Entrate online agevoleranno i contribuenti ad una tempistica e tempestività più imminente. Ma non è tutto, perché potranno aderire a SEND anche gli enti di riscossione credito, ottenendo una rapida consultazione con il debitore, evitando rallentamenti e disguidi sulle possibili “sviste” con il cartaceo.

