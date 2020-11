Comunicazioni Conte, diretta voto Camera e Senato/ Nuovo Dpcm: le misure anti-Covid

La giornata decisiva prima della firma del nuovo Dpcm sposta il luogo della “sfida” da Palazzo Chigi fino al Parlamento: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle ore 12 alla Camera e alle 17 in Senato – con la consueta diretta video streaming dai canali YouTube del Parlamento e di Palazzo Chigi – interverrà per le Comunicazioni sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Tradotto, il Capo del Governo viene in aula per informare il Parlamento sulle prossime mosse contenute nel Dpcm in arrivo tra stasera e domani mattina: Conte, nelle previsioni della vigilia, sarebbe dovuto arrivare alla Camera e al Senato con un testo del decreto praticamente concluso, con l’ok del Cts e delle Regioni. E invece tanto nella maggioranza quanto con i Governatori, la linea “unitaria” non c’è e le soluzioni ipotizzate iniziano ad essere diverse, per cui il Premier dovrà cercare di fare luce sugli effettivi provvedimenti da adottare per frenare la curva epidemiologica di questa seconda ondata: secondo le ultime indiscrezioni emerse oggi da fonti di Palazzo Chigi, si va verso un coprifuoco nazionale dalle ore 20-21 con le misure maggiormente più stringenti (bar-ristoranti chiusi anche a pranzo, centri commerciali chiusi nel weekend e Dad anche in seconda e terza media) per le Regioni con indice di contagio sopra la quota di allerta (e dunque già proiettate allo scenario 4 del piano Iss anti-Covid).

CONTE ALLA PROVA DEL PARLAMENTO: LO SCONTRO CON IL CDX

Nel nuovo Dpcm il Premier Conte avrebbe già deciso – con l’ok di Governo e Regioni questa volta – per il divieto di spostamenti tra le Regioni tranne che per motivazioni di lavoro, salute e necessità ben motivate nell’ormai “classica” autocertificazione. Ma per quanto riguarda le misure specifiche, bisognerà attendere il passaggio in Parlamento e probabilmente con discussioni che potranno poi proseguire fino alla notte di oggi prima del varo effettivo del nuovo decreto. Intanto dopo le comunicazioni a Camera e Senato, le due aule voteranno le risoluzioni di maggioranza e opposizione in modo da dare atto effettivo alla prossima normativa presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non sarà un passaggio “scontato” visto il grado di divisione interno al Governo – specie su chiusure attività e scuola – e visto il documento unitario che il Centrodestra è orientato a presentare per provare a mettere in difficoltà l’esecutivo. Il Premier sabato scorso aveva proposto al Centrodestra una “cabina di regia permanente” per discutere le misure anti-Covid da inserire nel Dpcm, ricevendo però un sonoro “no grazie” da Salvini, Meloni e Berlusconi: «Oggi il governo ipotizza una ‘cabina di regia’ con le opposizioni. Il ravvedimento appare tardivo. Il centrodestra è sempre stato a disposizione dell’Italia, ma oggi più che mai l’unica sede nella quale discutere è il Parlamento della Repubblica italiana», scrivevano Lega, FI, Fdi nella nota unitaria in risposta all’invito di Conte, concludendo poi «Non siamo disponibili, invece, a partecipare a operazioni di Palazzo che sembrano dettate più che da una reale volontà di collaborazione dal tentativo di voler coinvolgere l’opposizione in responsabilità gravi che derivano dall’immobilismo e dalle scelte sbagliate effettuate dal governo».





