Comunicazioni Meloni diretta video Senato/ Migranti, armi Ucraina: opposizioni divise

PREMIER MELONI IN PARLAMENTO PER LE COMUNICAZIONI IN VISTA DEL CONSIGLIO UE

Emergenza migranti, nuovo Patto di Stabilità e invio armi in Ucraina: questi i tre temi caldi delle Comunicazioni della Premier Giorgia Meloni oggi al Senato (diretta video streaming sul canale YouTube di Palazzo Madama dalle 11.30) e domani alla Camera (ore 9.30, ndr) in vista del Consiglio Europeo del 23-24 marzo 2023. La flessibilità in ambito europeo sarà uno dei temi più dibattuti a Bruxelles dai 27 leader Ue, così come le pressioni della Commissione e degli altri Paesi sulla ratifica del MES a cui manca solo il voto italiano. Ma i veri “nodi” del Consiglio Ue di giovedì e venerdì riguardano sostanzialmente l’approccio dell’Europa sull’evoluzione della guerra in Ucraina e l’emergenza migranti, sollevata quest’ultima come problematica centrale proprio dall’iniziativa italiana.

Uomini e donne, Alice Barisciani nuova tronista?/ Il dettaglio che insinua il dubbio

Dopo gli incontri tecnici con la propria maggioranza, Meloni ha sentito nelle scorse ore diversi leader europei tra cui il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, strappando importanti aperture dalla Germania sul tema: «Al centro del colloquio: la priorità da parte del Consiglio Europeo di dare un ulteriore segnale di sostegno all’Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Europeo di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati», riporta il comunicato di Palazzo Chigi in merito alla telefonata Meloni-Scholz di ieri.

Uomini e donne, anticipazioni puntata 21 marzo/ Lite tra Lavinia e Alessio Corvino

LA LETTERA DI VON DER LEYEN PER IL CONSIGLIO UE: APERTURE ALL’ITALIA SUI MIGRANTI

L’intesa trovata con la Germania sia sul tema migranti che sulle priorità dell’Ucraina viene di fatto “confermata” indirettamente dalla lettera della Presidente Ursula Von der Leyen in vista del Consiglio Ue: secondo fonti ANSA, nella missiva si parla di cooperazione rafforzata, di search and rescue, di solidarietà, ricollocazione. Viene poi fatta una mappatura completa su questo tema parlando anche di Nord Africa e facendo riferimento all’emigrazione economica legale: «Il terribile naufragio a largo della Calabria è stato un vivido richiamo all’urgenza della nostra azione. Una soluzione equa e duratura è possibile solo attraverso un approccio europeo e bilanciato. Possiamo raggiungere più traguardi se agiamo assieme», scrive Von der Leyen.

Cecilia Capriotti "boccia" Oriana Marzoli/ "Volgare, non raffinata e poco elegante"

Nella lettera inviata ai 27 leader Ue, la Commissione annuncia per il 2023 lo stanziamento di 110 milioni di euro addizionali ai 208 già impegnati per la cooperazione anti-trafficanti, ma non solo: «l’equilibrio è al cuore del Nuovo Patto di Migrazione e Asilo ed è per questo che dobbiamo cogliere l’occasione ora seguendo la Roadmap comune del Parlamento Ue e del Consiglio e verso un accordo prima della fine della legislatura». L’Europa, seguendo l’impulso del Governo Meloni – che verrà ribadito oggi nelle Comunicazioni al Senato – ha evidenziato 4 aree per un’azione immediata sul fronte migranti: «il rafforzamento dei confini esterni, procedure di frontiera e di rimpatrio rapide; affrontare il tema dei movimenti secondari e assicurare un’effettiva solidarietà; lavorare con i nostri partner per migliorare la gestione della migrazione». Ulteriori azioni verranno poi messe in campo per ricollocamenti e movimenti secondari, anche qui con «un’importante accelerazione dell’attuazione del meccanismo volontario di solidarietà». Nel dossier migranti in Consiglio Ue trova spazio la priorità di aiutare la Tunisia, che attende da tempo i finanziamenti del Fmi per evitare il tracollo finanziario: il timore del Governo Meloni è che anche da questo fronte si possa generare un’ondata di migranti.

INVIO ARMI ALL’UCRAINA: CDX CON MELONI, OPPOSIZIONI DIVISE IN TRE

Non di solo migranti, dicevamo, si discuterà nel Consiglio Ue e così oggi al Senato le Comunicazioni della Presidente Meloni verteranno sul tema centrale della riunione europea: a Bruxelles si parlerà di possibile nuovo invio di armamenti in Ucraina, in risposta all’asse Cina-Russia che va a profilarsi in questi giorni dopo la visita di Xi Jinping a Mosca. Il Governo è compatto con tutti i partiti del Centrodestra uniti sull’unica mozione da presentare dopo le Comunicazioni della Presidente del Consiglio: ok all’invio di nuove armi e aiuti, da concordare in ambito europeo presso il Consiglio Ue.

Qui però nascono i problemi per le opposizioni in quanto al momento si profila una spaccatura in tre tronconi: M5s, Pd e Terzo Polo si avviano a posizioni diverse sul tema delle armi e ancora non è chiaro se vi sarà qualche posizionamento unito eccezionalmente alla maggioranza. Il Movimento 5Stelle di Conte voterà no nella propria mozione sulle Comunicazioni di Meloni in merito all’invio di armi: la linea non cambia da dopo le ultime posizioni (votarono contro anche l’11 gennaio al Senato, con il capogruppo Licheri che disse in Aula «Il M5S non voterà più l’invio delle armi in Ucraina e a testa alta dice viva la pace, viva l’Ucraina»). Fari puntati invece su Elly Schlein chiamata alla prima vera posizione concreta da mantenere in Parlamento: si “sposterà” più verso Conte con toni più pacifisti o confermerà la linea del Pd fino ad oggi sull’invio senza se e senza ma di armi a Zelensky? Secondo il retroscena de “Il Tempo” la linea dem sarebbe alquanto “equilibrista”: da un lato verrà ribadito il «diritto del popolo ucraino all’autodifesa», ma di contro si tende ad escludere l’invio di nuove armi. Se verrà confermato sarà comunque un netto cambio di posizione che porterà malumori interni al Pd nell’ala più riformista-centrista. Da ultimo il Terzo Polo di Calenda e Renzi che ancora devono sciogliere la riserva sul presentare una mozione di parte in distinguo dal Governo o se solo su questo tema vi sarà voto comune.













© RIPRODUZIONE RISERVATA