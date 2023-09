COMUNIONE E LIBERAZIONE AL CAMMINO DELLA PACE A MILANO/ “Con Delpini per affidare a Dio la nostra speranza”

“DONA NOBIS PACEM”: LA CAMMINATA PER LA PACE IN UCRAINA CON LA DIOCESI DI MILANO E I MOVIMENTI

L’Arcidiocesi di Milano ha convocato tutto il popolo ambrosiano per la Camminata per la pace in Ucraina il prossimo giovedì 7 settembre 2023 per le vie della città: dalle parrocchie ai movimenti diocesani fino ai movimento religiosi, tra cui conferma la sua presenza anche Comunione e Liberazione. “Dona nobis pacem. Insieme in cammino per la pace”, così il titolo della camminata con preghiera che si snoderà con un duplice corteo per chiedere a Dio il dono della pace alle porte dell’Europa. Un evento organizzato e promosso dal Coordinamento diocesano Associazioni, Movimenti e Gruppi.

La partenza è prevista in due luoghi significativi e differenti, vicini ai due Consolati di Ucraina e Russia: il primo corteo partirà da piazzale Segesta (all’interno dei giardini) e il secondo da via Ampezzo 8 (nel cortile della Scuola Maria Consolatrice) alle ore 20 circa. I due cortei si ricongiungeranno per arrivare insieme alla chiesa Maria Regina Pacis (in via Kant 8) alle 21, dove la preghiera si concluderà alla presenza dell’arcivescovo, monsignor Mario Delpini. Queste le parole che accompagnano tutti i fedeli milanesi che partecipano al gesto in preghiera giovedì prossimo: «I figli amati da Dio operano ogni giorno per la pace, seguono Gesù, che è la nostra pace, e ne imitano lo stile. Perciò non possono tacere né sottrarsi ad annunciare la Parola di Dio che condanna il gesto fratricida delle guerre. Continuiamo a pregare perché non ci rassegniamo all’impotenza. Continuiamo a pensare e a parlare, a sognare e a impegnarci con il gesto minimo e l’animo nobile di chi ha fiducia in Dio, ha fiducia nella gente e si ostina a credere che il bene vince sul male», dichiara l’arcivescovo nella locandina dell’evento. Durante l’evento sono previste anche le testimonianze di padre Ambrogio Makar, archimandrita ortodosso del Patriarcato di Mosca, e di don Igor Krupa della Chiesa cattolica ucraina di rito bizantino.

COMUNIONE E LIBERAZIONE ADERISCE ALLA CAMMINATA CON L’ARCIVESCOVO DELPINI IL PROSSIMO 7 SETTEMBRE

Tra le tante realtà che hanno risposto presente all’iniziativa della Chiesa di Milano ecco Comunione e Liberazione, il movimento generato dall’intuizione e dal carisma del Servo di Dio Don Luigi Giussani: come sottolinea l’attuale presidente della Fraternità di CL, Davide Prosperi, l’intero movimento ha deciso di partecipare al cammino di preghiera promosso da Associazioni e Movimenti della Diocesi di Milano.

«Quasi un anno fa Papa Francesco ha esortato il nostro movimento ad aiutarlo “nella profezia per la pace” (Udienza a CL, 15 ottobre 2022). È una responsabilità che sentiamo ancora forte e urgente. Il lavoro comune compiuto nei mesi scorsi insieme alle altre associazioni e movimenti, che ha portato all’organizzazione di questo gesto, è stato molto proficuo e credo abbia un significato molto positivo per la Chiesa di Milano», scrive in una nota il presidente Prosperi rispondendo con gratitudine all’invito dell’arcivescovo Delpini. «Questo momento pubblico di preghiera – conclude il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione – dà l’opportunità alle nostre comunità di riunirsi per affidare a Dio la nostra speranza, sostenendo gli sforzi di chi nella Chiesa, a partire dal Papa e dal cardinale Zuppi, è impegnato per fermare la guerra; e anche di testimoniare che tale nostra speranza è fondata sulla certezza della presenza di Gesù, unica fonte di vera pace. La preghiera è quindi il gesto più semplice e allo stesso tempo più importante. Come ha detto lo stesso mons. Delpini: “Gesù è la nostra pace” e per questo “non ci rassegniamo all’impotenza».

