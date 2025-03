Pubblichiamo il messaggio di Davide Prosperi, Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, scritto per i 12 anni di Pontificato di Papa Francesco e tratto dal sito Clonline.org. Il 13 marzo 2013 Jorge Mario Bergoglio saliva al Soglio Pontificio

Santità,

in occasione del 12mo anniversario della sua elezione al Soglio di Pietro, desidero esprimerle le nostre più sentite felicitazioni. In questi anni abbiamo potuto sperimentare la sua Paternità che ci ha permesso di metterci in cammino verso una sequela sempre più vera e radicale alla persona di Gesù Cristo. Ogni membro della Fraternità ed io desideriamo una cosa sola: servire la Chiesa in unità con i suoi Pastori. Desideriamo farlo rispondendo a Cristo nelle circostanze in cui Lui ogni giorno ci chiama.

CEI ‘allontana’ voci su dimissioni Papa Francesco/ “Dal letto del Gemelli cattedra solida di carità e unità”

Le assicuro le preghiere delle nostre comunità diffuse in tutto il mondo perché il Signore la sostenga in questo momento di malattia e di sofferenza, ringraziandola per la sua commovente testimonianza di totale e gioioso affidamento a Cristo.

Grazie Santità!

Suo Devotissimo,

Davide Prosperi