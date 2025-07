Gli USA, dove la detenzione è un business, propongono il carcere “crocodile”. Ma la soluzione più umana viene dall’Italia: le comunità carcerarie

A luglio fa caldo. Come scrive nella sua ultima lettera dal carcere l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, “se uno studente volesse sperimentare il significato del concetto fisico di gradiente termico, dovrebbe venire qui a Rebibbia e spostarsi dal piano terra fino al secondo e ultimo piano”.

Negli Stati Uniti, paese che spesso viene preso a modello anche nei peggiori paradossi, 27 stati su 50 prevedono ancora la pena di morte. E molte carceri sono gestite da società private quotate in Borsa. Il carcere come business. Una realtà che dovrebbe far rabbrividire, e invece ispira alcuni commentatori nostrani.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Italia nella morsa del caldo: altri 2 morti nelle scorse 24 ore

L’ultima trovata “MAGA” – il carcere “crocodile” trasformato in spot – ha scatenato entusiasmi anche in Italia. L’80% dei commenti sui social si è espresso a favore di quel modello punitivo, spettacolarizzato e privo di umanità.

Eppure, dall’altra parte dell’oceano, qualcuno guarda all’Italia come esempio. Il mio amico Elias Crim, professore all’Università di Washington, sta studiando il nostro sistema di cooperazione sociale per capirne il valore e – magari – replicarlo. Per una volta, sono loro a voler imparare da noi.

BANCO ALIMENTARE/ Il saluto di Giovanni Bruno: un "noi" che continuerà a crescere

Nel frattempo, in Italia, si continua a discutere di carcere con toni accesi e scarsa concretezza. Ho letto con attenzione la proposta dell’Associazione Spazio Aperto, intitolata “La fine del Sistema Infinito”, e le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia che l’hanno seguita.

Il documento è pieno di buone intenzioni. Affronta nodi centrali: la funzione rieducativa della pena, l’alto tasso di recidiva, la necessità di percorsi di reinserimento. Ma manca un punto fondamentale: il coinvolgimento di chi nel carcere ci lavora davvero.

Chi propone riforme, non può farlo ignorando le cooperative sociali, che oggi rappresentano la principale infrastruttura del lavoro penitenziario in Italia. E invece, in tutto il documento, non se ne trova traccia. È una dimenticanza grave, che rivela una distanza dalla realtà.

RAMY ELGAML/ “Rinvio a giudizio per il carabiniere alla guida, da che parte sta la Procura di Milano?”

Da anni, cooperative sociali, imprese responsabili e volontari costruiscono percorsi veri, basati su contratti regolari, formazione certificata, produzione e dignità. E con risultati tangibili: in alcuni casi, la recidiva tra i partecipanti scende sotto il 2%. Eppure, troppo spesso, il terzo settore viene trattato come un comparto di “serie B”: utile, forse, ma marginale. È ora di superare questo pregiudizio.

Le cooperative sociali sono imprese. Producono valore economico e sociale, danno lavoro, formano, prevengono. Non siamo animatori: siamo imprenditori sociali. Con persone da formare, reati da prevenire, clienti da servire e bilanci da far quadrare. E lo facciamo senza scorciatoie. Senza slogan. Senza luci puntate addosso. Chi lavora in carcere sa quanto sia difficile trasformare la pena in opportunità. E sa che il lavoro è importante, ma non basta. Servono relazioni, educazione, accompagnamento territoriale.

Per questo rilanciamo una proposta concreta: quella delle Comunità Carcerarie. Un modello che non contrappone “carcere duro” a “libertà senza rete”, ma costruisce percorsi integrati, che abbia spazi adeguati per lavoro e formazione, coabitazioni assistite per chi non ha un domicilio e reti educative e territoriali; co-progettazione con cooperative, imprese, enti locali e magistratura di sorveglianza.

Non una visione utopica, ma un ecosistema reale, già sperimentato, che può diventare pilastro di una nuova riforma. Il carcere non si cambia per decreto. Non si cambia da una scrivania. Si cambia solo con alleanze forti tra pubblico e privato sociale, con progetti concreti, con chi – ogni giorno – sceglie di esserci.

Ecco perché chi parla di “fine del sistema infinito” dovrebbe, prima di tutto, conoscere chi quel sistema lo sfida davvero. E lo trasforma. In silenzio, ma con impatto. Noi continueremo a farlo. Con i piedi per terra. E con lo sguardo lontano.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI