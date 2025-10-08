In Italia le comunità energetiche non riescono a prendere piede a causa di burocrazia e tempi lunghissimi tutti italiani: ecco cosa sta succedendo

Il quotidiano l’Avvenire, tramite il portale online ha acceso un faro su un problema che riguarda le CER, acronimo di comunità energetiche rinnovabili. In poche parole – come purtroppo avviene anche in altri ambiti – i soldi in Italia ci sono ma non si riesce mai a spenderli, un problema non da poco in un mondo che sta volgendo inesorabilmente verso il green.

Centrali a carbone: Pichetto Fratin chiede all'UE che non siano smantellate/ "Sono impianti strategici"

Il giornale fa notare che nel nostro Paese gli impianti fotovoltaici funzionanti sono più di due milioni, ma ciò che manca sono gli impianti su larga scala, quelli che potrebbero permettere di mandare definitivamente in pensione le vecchie centrali a gas. In poche parole, gli impianti fotovoltaici sono più diffusi fra le abitazioni private che fra gli addetti ai lavori che realizzano dei veri e propri “parchi” di svariati ettari, in grado di alimentare con l’energia solare migliaia di utenze. Tutta colpa, come precisa ancora L’Avvenire, della burocrazia tipicamente italiana, a cominciare da tempi di approvazione che a volte sono biblici, senza dimenticare la difficoltà nell’individuare le aree adibiti per far sorgere gli stessi impianti.

COSTI ENERGIA/ Tabarelli: ecco le mosse di Italia e Ue per ridurre le bollette delle imprese

Vi sarebbero – come detto in apertura – le comunità energetiche rinnovabili, che sono enti no profit di cui fa parte sia chi produce energia che chi la compra. Si tratta di realtà che sono molto interessanti in quanto possono mettere in vendita le eccedenze prodotte dagli impianti fotovoltaici a prezzi molto interessanti, con gli introiti che sono poi distribuiti fra i soci, destinati poi a loro volta a degli scopi sociali, ad esempio a sostegno delle famiglie povere.

COMUNITA’ ENERGETICHE: POTREBBERO ESSERE LA SVOLTA MA…

Secondo il quotidiano cattolico si tratta di una realtà che può rappresentare una svolta a livello di energia rinnovabile, tenendo conto che le comunità energetiche possono fornire ad esempio stazioni di ricarica per le auto elettriche – mezzi che con l’avvicinarsi al 2035 diventeranno sempre più diffusi – ma anche domotica, servizi di efficienza energetica e molto altro ancora.

Offshore Wind Revolution: via all'evento di AdSP/ Due giorni di eventi con 6 panel e 39 speaker

A favorire le CER sono anche i grossi incentivi statali a loro dedicati, tenendo conto che possono avere i contributi del PNRR a fondo perduto, per un totale del 40% del costo di nuovi impianti fotovoltaici e per il potenziamento di quelli esistenti.

Si tratta tra l’altro di fondi previsti anche per i Comuni fino a 50.000 abitanti (inizialmente erano previsti solo per i piccoli paesi), ma malgrado questa situazione rosea e tali agevolazioni, ad oggi vi sono ancora ben 2,2 miliardi di euro di fondi inutilizzati. A maggio 2025, come risulta a L’Avvenire, erano circa 600 le Comunità energetiche ammesse alla tariffa incentivante con una potenza totale di 50 MW, contro i 5GW che si potrebbero invece raggiungere, per soldi spesi pari a circa 25 milioni di euro.

COMUNITA’ ENERGETICHE: ECCO PERCHE’ NON SI RIESCONO A SPENDERE I SOLDI

Ma perchè i fondi non sono stati spesi? Non c’è un reale interesse degli italiani? Tutt’altro, visto che a complicare – come sempre – la situazione sono le lungaggini e la burocrazia già menzionati sopra. L’Avvenire parla infatti di richieste per ottenere i soldi del Pnrr “estremamente farraginose e complesse”. A tutto ciò si aggiungono tempi di risposta che sono molto lunghi con la scadenza fissata in tre mesi che non viene quasi mai rispettata.

C’è poi una difficoltà anche nel compilare la domanda per richiedere i fondi, servono competenze che non tutti anno, di conseguenza bisogna spesso e volentieri farsi aiutare da esperti in materia, spendendo ovviamente dei soldi. Il risultato è che chi ha avviato un’attività, sperando nell’arrivo dei fondi che gli spettano, è spesso e volentieri esposto trovandosi in una situazione sicuramente non piacevole, in attesa che arrivino i soldi dallo stato. Serve quindi un potenziamento di chi gestisce queste pratiche altrimenti si rischia di non riuscire a spendere i soldi del Pnrr.