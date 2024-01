Comunità energetiche/ Via al Decreto CER: incentivi e rimborsi, cosa prevede (30 gennaio 2024)

Costituire delle comunità energetiche sarà molto vantaggioso. A stabilirlo è il Decreto CER, che finalmente è stato approvato ed ufficializzato, al cui interno sono previsti degli incentivi fiscali fino ad un tempo massimo di vent’anni, oltre che un rimborso pari al 40% sui costi affrontati per i pannelli solari all’interno dei Comuni più piccoli.

Ma le novità sono piuttosto corpose e variegate, tanto che il Decreto CER sulla costituzione di una comunità energetica, regolamenta anche i gruppi di autoconsumo sia nelle villette bifamiliari che a livello condominiale. Vediamo all’interno di questo articoli, tutti i dettagli da dover conoscere.

Costituire le comunità energetiche sarà vantaggioso

La costituzione delle comunità energetiche dev’essere – chiaramente – legalizzata. E per poterlo fare senza cadere nel “reato”, il Decreto CER prevede una serie di normative da dover rispettare affinché la costituzione possa essere legale.

Prima di tutto, occorre rispettare la forma di associazione ammessa: come ente del terzo settore, come una cooperativa, una cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro e così via.

Ogni comunità energetica dev’essere costituita seconda un un atto costitutivo e uno statuto, a cui ci si può associare anche dopo averla costituita.

Dai produttori ai consumatori

L’associazione ad una comunità energetica, può essere ammessa anche qualora non si fosse produttori energetici, ma si fosse dei semplici “consumatori”. Nello specifico, i coinvolti sarebbero le famiglie e i clienti “vulnerabili”, che producono un reddito basso.

L’unica eccezione è quella di rientrare nell’area geografica i cui POD (punti di connessione alla rete elettrica nazionale), sono annessi alla stessa cabina elettrica primaria. Per poter associarsi alla CER (come consumatori e non produttori), non è indispensabile cambiare il proprio gestore.

Vantaggi economici

Per ogni comunità energetica è possibile godere di una tariffa incentivate sull’energia complessivamente prodotta: il pagamento da corrispondere sarà compreso tra 60 €/MWh e massimo 120€/MWh (per 20 anni).

Per l’energia prodotta in più (rispetto a quella consumata), è possibile venderla purché si rispetti il criterio di “ritiro dedicato“, le cui somme incassate verranno corrisposte a ciascun associato.

Rimborso al 40%

Le comunità energetiche possono godere inoltre, di contributo a fondo perduto pari al 40% dei costi affrontati per realizzare gli impianti e gruppi di autoconsumo nei Comuni italiani con un numero inferiore a 5.000 abitanti.

Gli impianti dovranno entrare in esercizio entro e non oltre 18 mesi rispetto alla data in cui è stato concesso il contributo, e comunque rispettando sempre e comunque la scadenza del 30 giugno del 2026.

