Comunità energetiche/ Via libera al Decreto: le nuove regole sull’autoconsumo (25 gennaio 2024)

Il decreto sulle comunità energetiche arriva in un momento più atteso dell’anno. A pubblicare le nuove regole è stato il ministero dell’Ambiente, che ha come obiettivo quello di promuovere nuovi incentivi per favorire lo sviluppo delle Cer e dell’autoconsumo degli italiani.

Il decreto è entrato ufficialmente in vigore (in data mercoledì 24 gennaio), dopo che la Corte dei Conti ha registrato l’atto e la Commissione Europea ha confermato la sua approvazione. Prima di apprendere le regole operative, occorrerà attendere altri trenta giorni prima che esse vengano approvate ufficialmente dal ministero, dopo il check definitivo di Arera su proposta del Gse (Gestore dei Servizi Energetici).

Comunità energetiche: nelle mani del Gse

Le norme sulle comunità energetiche saranno piuttosto flessibili, anche se le regole da rispettare devono prevedere delle scadenze specifiche entro cui aderire. Ad esempio, dopo l’approvazione della misura il Gestore dei Servizi Energetici pubblicherà la piattaforma ufficiale con adesione entro 45 giorni dalla “nascita”.

Il contenuto della normativa prevede due soluzioni affinché possa concretizzarsi lo sviluppo nel Paese delle Comunità Energetiche: una tariffa che incentivi l’energia rinnovabile condivisa e prodotta su tutta la penisola italiana, oppure un contributo a fondo perduto in grado di coprire fino al 40% delle spese ritenute ammissibili, con finanziamento da parte del PNRR e destinabile alle comunità dove gli impianti vengono installati laddove vi sono meno di 5.000 abitanti.

In realtà, nonostante avessimo ipotizzato una delle due condizioni realizzabili, le due misure sono cumulabili. Il provvedimento mira a potenziare fino a 5 gigawatt totali gli impianti di produzione dell’energia rinnovabile.

All’interno del sito web del Gse verranno introdotte delle guide informative, e delle indicazioni più specifiche sui benefici e sulla realizzazione – partendo da zero – delle Comunità Energetiche. Al momento è possibile consultare le Faq per consapevolizzare maggiormente l’autoconsumo per gli italiani.

Anche Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia, si è ritenuto felice e soddisfatto dell’incentivo destinato alle Comunità energetiche: «Comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo diffuso sono due ingranaggi centrali della transizione energetica del Paese: oggi siamo dunque ancor più vicini a questo atteso obiettivo, che potrà veramente dare una svolta per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia, rafforzandone la sicurezza energetica e avvicinandoci agli obiettivi climatici».

