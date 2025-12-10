Budget e cast stellare per questo cult d'azione: Con Air vede protagonista Nicolas Cage, insieme a John Malkovich e John Cusack, per la regia di Simon West

Con Air, film su Rai 2 diretto da Simon West

Mercoledì 10 dicembre 2025, in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20, verrà trasmesso l’action thriller Con Air. Il film è una produzione USA del 1997, direttoa dal regista Simon West, che ai tempi esordì con questa pellicola prodotta dalla Touchstone Pictures con un budget finale di oltre 75 milioni di dollari, cifra stratosferica per l’epoca.

Tra gli attori principali spiccano alcune delle star più gettonate degli anni ’90, fra cui Nicholas Cage, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, il messicano Danny Trejo (caratteristica di molti film di quel periodo) e Monica Potter (una delle protagoniste principali della serie cult Parenthood nel ruolo di Christina).

Da citare, ovviamente, gli effetti speciali curati da Chuck E. Stewart e David Goldberg; le musiche sono di Trevor Rabin e Mark Mancina, il montaggio di Chirs Lebenzon.

La trama del film Con Air: un ex soldato lotta per bloccare il dirottamento di un aereo di galeotti

La storia di Con Air racconta le vicende del ranger Cameron Poe, interpretato da Nicholas Cage che, dopo un’ingiusta accusa di omicidio preterintenzionale (nella realtà si tratta di legittima difesa nei confronti della consorte) si imbarca dal carcere dove è prigioniero per raggiungere casa e la figlia che non ha mai visto.

Nell’aereo, però, si imbarcano anche dei pericolosi delinquenti, dei carcerati che sono sotto alle direzioni del capo Cyrus Virus, interpretato da John Malkovich, che sta ordendo un piano criminoso: dirottare l’aereo per tentare un’evasione ad alta quota.

Sul Con Air, a 10.000 metri d’altezza, in un veicolo chiuso, si svolgeranno le peripezie di uno dei film d’azione più costosi di tutta la storia del cinema contemporaneo, con un cast stellare.