…Con amore Babbo Natale/ Su Rai 1 il film con Emilie Ullerup (oggi, 25 dicembre)

…Con amore babbo natale diretto da Marita Grabiak andrà in onda su Rai 1 nella fascia pomeridiana alle 17.05 di oggi 25 dicembre. La pellicola del 2017 sceneggiata da Marcy Holland è stata distribuita sul Hallmark Channel entrando a far parte del loro catalogo di film natalizi senza però riscuotere grande successo. Nel cast spiccano Emilie Ullerup, Aaron O’Connell, Rebecca Davis, Lindsay Winch, Kazumi Evans e Milo Shandel.

…Con amore Babbo Natale, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di …Con amore Babbo Natale. Melanie Welch è una lavoratrice instancabile che si trova costretta a lavorare con il suo collega Donovan Goodwin per produrre una pubblicità natalizia su un nuovo telefono. A rendere le cose ancora più complicate arriva la scoperta che Melanie è il babbo natale segreto di Donovan per l’annuale scambio di regali natalizio dell’ufficio.

Per mantenere il segreto Melanie allora inizia a mandargli delle mail per tentare di capire cosa potrebbe piacerli ma quando Donovan si convince che ad essere il suo babbo natale segreto è un’altra collega Melanie la prende sul personale e vuole fare di tutto per dimostrargli che lei è in grado non solo di lavorare con lui ma anche di trovare il regalo perfetto.



