Lo studio sugli autovelox dell'università di Firenze fa chiarezza sull'importanza di installare questi dispositivi sulle nostre strade

Gli autovelox non sono solo il male assoluto come molti automobilisti pensano, ma contribuiscono a salvare migliaia di vite ogni giorno. E’ questo quanto certificato da un interessante studio realizzato dall’università di Firenze, pubblicato stamane sul Corriere Fiorentino. I risultati emersi sembrano porre fine a qualsiasi polemica su questi dispositivi tanto osteggiati, precisando che nelle grandi città gli introiti derivanti dalle multe da autovelox sono a volte anche meno del 10% delle multe totali, e che senza la loro presenza sulle strade le vittime potrebbero aumentare in una percentuale compresa fra il 15 e il 26%, numeri decisamente importanti.

Di fatto grazie agli autovelox le persone alla guida delle proprie auto alzano il piede, ed è noto e risaputo quanto l’alta velocità sia una delle principali cause di morte negli incidente stradali. Conscio della presenza di un autovelox una persona alla guida rallenta tenendosi al di sotto della soglia indicata, e così facendo evita di incappare in eventuali scontri ad altezze folli.

AUTOVELOX RIDUCONO I MORTI SULLE STRADE, GUARNIERI: “SE CI INTERESSA SALVARE VITE…”

A rilanciare quindi la bontà dell’utilizzo degli autovelox è Stefano Guarnieri, numero due dell’associazione Lorenzo Guarnieri, che ha commissionato appunto per l’università gigliata questo importante lavoro. “Se ci interessa salvare vite”, spiega “il fatto” è che gli autovelox le salvano “il resto sono solo opinioni”.

La ricerca è durata all’incirca un anno, analizzando tutti gli studi e i dati fino ad ora emersi, e si è arrivati alla conclusione che gli scontri con feriti-morti si riducono da un minimo del 15 per cento fino ad un massimo del 36% grazie agli autovelox, mentre gli incidenti mortali, come detto sopra, calano del 15-26%. Per questa ragione Guarnieri chiede che vengano installati più autevelox e tutor sulle nostre strade “se si vogliono salvare le vite”, ricordando che controllare la velocità porta solo dei benefici e “sono contento che anche a livello scientifico sia stato confermato”.

AUTOVELOX RIDUCONO I MORTI SULLE STRADE, IN ATTESA DELLA MAPPATURA

Guarnieri si è infine rivolto al ministro dei trasporti, Matteo Salvini, augurandosi che analizzi questo studio e che faccia anche chiarezza sulla confusione normativa riguardante gli autovelox, un caso che ha creato non pochi grattacapi negli ultimi due anni. Il leader della Lega, ospite di recente da Del Debbio a Dritto e Rovescio, aveva spiegato che era partito una sorta di censimento di tutti gli autovelox presenti sulle nostre strade, di conseguenza l’obiettivo è quello proprio di fare chiarezza in materia.

A riguardo Santo Puccia, direttore della Polizia Stradale, si dice certo che la mappatura garantirà maggiore trasparenza e soprattutto “renderà più efficace l’azione di controllo e prevenzione”. Marco Pierini, prorettore dell’università di Firenze, ha infine spiegato le novità a cui l’ateneo sta lavorando in tema di sicurezza stradale, a cominciare dai dei nuovi sistemi di sicurezza per evitare gli angoli ciechi, ma anche dei sensori sui caschi che avvertano in automatico i soccorsi in caso di ferite gravi.