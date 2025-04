Stefano de Martino, volto Rai rivelazione, è stato beccato con un donna “bellissima”: ecco di chi si tratta.

Personaggio Rai, rivelazione della stagione tv in corso, Stefano De Martino dopo varie esperienze si è guadagnato il titolo di conduttore professionista. Oggi è alla guida di Affari Tuoi, in onda nel preserale di Rai Uno, e di Stasera tutto è possibile, format di intrattenimento di Rai 2. Entrambi i programmi hanno conquistato dati share rilevanti e hanno reso l’ex allievo di Amici un volto accreditato della rete di stato.

Quando gli hanno proposto di fare Affari Tuoi Stefano temeva di non essere all’altezza, di non aver ancora la preparazione giusta per condurre un daytime. Inoltre ripetere gli ascolti di Amadeus non era facile e questo inizialmente gli ha creato uno stato di ansia. Sin dal debutto l’ex ballerino ha dimostrato di avere le competenze giuste: ha saputo interagire con i pacchisti di turno, e con il Dottore e ha conquistato il pubblico.

Stefano de Martino sta vivendo un momento professionale speciale e i tempi in cui era solo il marito di Belen Rodriguez appaiono lontano. Oggi i due sono ufficialmente separati, hanno trovato un equilibrio amichevole e sono concentrati soprattutto sul benessere del figlio, Santiago. L’ex ballerino è anche affezionato a Luna Marì, la bambina che la Rodriguez ha avuto d’Antonino Spinalbese.

Stefano De Martino, nuovo flirt in vista: lei una “donna bellissima”

Ufficialmente Stefano De Martino è single. Il giovane conduttore per il momento sembra non essere interessato ad avere una storia importante anche se in diverse occasioni ha rivelato di volere un altro figlio. In passato gli sono stati attribuiti diversi flirt, ma nessuno ha trovato conferma. Nei giorni scorsi l’ex allievo di Amici è stato avvistato per le vie di Milano insieme ad una donna che è stata definita “bellissima”:

A rivelare la notizia l’esperto di gossip Amedea Venza che ha sottolineato che la giovane aveva i capelli castani ed era davvero stupenda. Non è nota per ora la sua identità. Tuttavia questa volta Stefano non è scappato da paparazzi e si è mostrato anche disponibile, a differenza della giovane che invece si è affrettata a scappare dai flash. Ad oggi De Martino, che per le strade di Milano, si è concesso anche ai fans, non ha confermato nessuna relazione, ancora una volta preferisce non alimentare rumors e gossip.

Emma Marrone: “Stefano? Meglio come amico”

Stefano de Martino ha oggi un rapporto sereno con Belen, ma anche con Emma Marrone. Con quest’ultima sembra avere un’amicizia sincera. I due recentemente sono apparsi insieme sui social: lei è stata ospite dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile e ha parlato del feeling che ha ritrovato con il conduttore.

“Vi posso assicurare che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato”. La cantante ha messo così a tacere ogni pettegolezzo e ha sottolineato quanto vuole bene all’ex compagno di Amici. Tra i due c’è un legame fortissimo e sincero, De Martino non ha mai nascosto di essere molto affezionato alla Marrone.

Tuttavia l’ultimo rumors condiviso da Gabriele Parpiglia sostiene che Stefano sia rientrato nella vita sentimentale di Belen Rodriguez, un pettegolezzo che ad oggi non ha trovato nessuna ufficialità e che va preso con una certa cautela, visto l’affetto che lega i due. L’amante segreto della showgirl argentina di cui si parla da settimane sarebbe l’ex marito?