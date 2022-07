Con chi sta Piero Barone de Il Volo?/ Nessuna fidanzata: “sono felicemente single”

Piero Barone: flirt e fidanzata? La verità

Piero Barone è fidanzato oppure no? Il tenore de Il Volo dopo i presunti flirt con Elisabetta Gregoraci e Veronica Ruggeri ha una nuova fidanzata? Tutto tace sulla vita privata del cantante de Il Volo che in passato ha vissuto una lunga storia d’amore con Valentina Allegri. Da allora diversi i flirt affibbiatigli, ma mai confermati. Tra tutti segnaliamo: Elisabetta Gregoraci e la Iena Veronica Ruggeri. In realtà proprio Piero, ospite del programma televisivo “Verissimo” di Silvia Toffanin, ha voluto far chiarezza sulla sua vita privata e sentimentale rivelando: “Sono single. L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è li fuori da qualche parte”.

Lino Banfi scrive alla moglie Lucia: “Voglio andarmene insieme a te”/ Lettera choc: "Ho chiesto al Papa…"

Che dire: il cuore di Piero Barone è libero (almeno al momento). Nessuna donna, infatti, è riuscito a conquistarlo e chissà che nei prossimi mesi, in vista dell’estate, non possa incontrare l’amore della sua vita dopo la bellissima storia d’amore con Valentina Allegri, la figlia dell’allenatore della Juventus.

Studio Uno di Antonello Falqui, cos'è/ Segreto del successo fu stile innovativo

Piero Barone ha una fidanzata?

Nessuna fidanzata quindi per Piero Barone de Il Volo. Il cantante ha finalmente fatto chiarezza parlando della sua situazione sentimentale, ma anche parlando anche di amore confessando di essere predisposto ad amare. “L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è li fuori da qualche parte” – ha detto il cantante italiano conosciuto in tutto il mondo. Se Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono felicemente innamorati e fidanzati, non è lo stesso per Piero che è ancora alla ricerca della sua anima gemella.

Canzonissima di Antonello Falqui, cos'è/ Nuova edizione annunciata e mai fatta per...

Sulla sua vita privata però si è mormorato tanto parlando anche di due ipotetici flirt con Elisabetta Gregoraci e Veronica Ruggeri. Si tratta di due gossip mai confermati né tantomeno smentiti. Del resto proprio Barone aveva sottolineato: “L’amore è un sentimento così forte che bisogna tutelarlo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA