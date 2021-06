Con il cuore Nel nome di Francesco 2021, Rai1/ Diretta, ospiti: Renato Zero, Massimo Ranieri

Anticipazioni Con il cuore – Nel nome di Francesco: ospiti e

Questa sera, martedì 8 giugno, alle 21.21 in diretta su Rai 1 Carlo Conti conduce (per la 15esima volta) “Con il cuore – Nel nome di Francesco”, la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi. Proprio come nel 2020, l’evento si svolgerà sulla piazza della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. Al fianco di Carlo Conti, ci saranno due grandi artisti italiani, che in passato hanno più volte partecipato all’iniziativa francescana: Massimo Ranieri, alla sua settima partecipazione, e Renato Zero, a quota cinque.

Sarà una serata unica di musica, racconto e solidarietà, che vedrà la partecipazioni anche di fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi: “Il concerto “Con il cuore” è l’evento più caratterizzante, conosciuto e mediaticamente significativo di un’attività di aiuto e sostegno a persone, famiglie, realtà sociali che noi frati francescani portiamo avanti da sempre, in tanti modi diversi”, ha scritto sulla rivista dedicata al Santo di Assisi. Anche quest’anno “Con il Cuore” andrà in onda in diretta radiofonica su Radio1 con la conduzione affidata a Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo.

Con il cuore – Nel nome di Francesco: come donare

Giunta alla 19esima edizione, “Con il cuore – Nel nome di Francesco” è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi, che ogni anno organizzano una maratona di beneficenza e chiedono, secondo gli insegnamenti di San Francesco, un aiuto per le persone più disagiate e bisognose. Quest’anno l’impegno è quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, ma anche le tante persone e famiglie che a causa della pandemia da Covid-19 si sono improvvisamente ritrovate in difficoltà. Non mancherà il sostegno alle tante Missioni Francescane operanti in tutti i Continenti. Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi con sms e chiamate da rete fissa al 45515 fino al prossimo 30 giugno. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulare WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure del valore di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile. La replica televisiva è fissata per domenica 13 giugno alle 17.20 sempre su Rai 1.

