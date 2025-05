Con il cuore nel Nome di Francesco 2025, anticipazioni e diretta: alla conduzione ancora Carlo Conti

Questa sera, sabato 24 maggio 2025, Carlo Conti torna alla conduzione di Con il cuore nel Nome di Francesco 2025, evento benefico in cui la musica di grandi artisti e la solidarietà si incontrano. Da più di vent’anni, infatti, i Frati del Sacro Convento di Assisi aiutano e sostengono chi si trova in difficoltà e situazioni complicate e difficili con una raccolta fondi.

L’intento benefico della serata Con il cuore nel Nome di Francesco 2025, quest’anno come anche nelle scorse edizioni, è volto ad aiutare le Mense Francescane in tutta Italia ma anche nel resto del mondo e sovvenzionare le Missioni Francescane che operano in moltissimi scenari di guerra nei varie continenti anche in quelle più vicine a noi come il conflitto in Medio Oriente e quello in Ucraina, è possibile, quindi inviare aiuti umanitari a tutti i civili nelle zone di guerra vicine e lontane in tutto il mondo. Per contribuire e partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare il numero fisso 45515. Durante la serata, che unisce solidarietà e musica, interverranno molti noti cantanti.

Scaletta Con il cuore nel Nome di Francesco 2025: tutti i cantanti ospiti dello show benefico di Carlo Conti

Lo show benefico condotto da Carlo Conti e saranno tantissimi gli artisti che prenderanno parte all’importante evento esibendosi sul palco allestito sul sagrato antistante la Basilica Superiore di San Francesco D’Assisi. Direttamente dal successo all’Eurovision Song Contest e con l’inaspettato quindi posto con il suo brano Volevo Essere Un Duro sarà ospite Lucio Corsi. Insieme a tanti altri artisti che, come lui, sono stati in gara allo scorso Festival di Sanremo con Marcella Bella, Simone Cristicchi insieme alla compagna Amara, Rocco Hunt e i Coma_Cose.

E poi ancora tra i cantanti ospiti di Con il cuore nel Nome di Francesco 2025 ci sarà anche Settembre, il giovane cantautore, vincitore della categoria Giovani a Sanremo. Ci sarà anche il gradito ritorno di Arisa, già più volte ospite nelle scorse edizioni. Non è chiara, tuttavia, la scaletta di Con il cuore nel Nome di Francesco tuttavia non è stata ancora resa nota. Infine oltre alla musica ci sarà spazio anche per la leggerezza ed il divertimento con Gabrielle Cirilli.

Come vedere in diretta streaming Con il cuore nel Nome di Francesco

Grande musica, solidarietà, beneficenza e la suggestiva location della Basilica di Assisi sono gli ingredienti della serata evento condotto da Carlo Conti. Con il cuore nel Nome di Francesco verrà trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle 21.30 ma è possibile seguirla anche in diretta streaming sul sito di RaiPlay ed inoltre, grazie a Rai Pubblica Utilità, può essere seguita anche attraverso i sottotitoli per non udenti attivando la pagine 777 di Televideo.