Con il cuore – nel nome di Francesco/ Diretta e cantanti: l’importante appello di suor Elena alle donne

Diretta Con il cuore Nel nome di Francesco 2023: commento live puntata 30 maggio 2023

Prosegue “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco”, la serata benefica condotta da Carlo Conti. Ritornano sul palco Francesco Renga e Nek che propongono un medley dei loro più grandi successi. Si inizia con Fatti avanti amore di Nek per poi proseguire con La tua bellezza di Francesco Renga. Gli altri brani cantati da Renga e Nek sono: Almeno stavolta e Il mio giorno più bello del mondo.

Dopo l’esibizione Carlo Conti ricorda “gli angeli del fango” con Nek che ha aiutato anche lui per un giorno, il 27 maggio, a spalare il fango in Emilia Romagna. Arriva poi sul palco Suor Elena racconta la vita e i problemi in Sudan e invita le donne a diventare missionarie. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sul palco i più grandi successi dei Pooh

La serata benefica condotta da Carlo Conti “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco”, continua con Fiorella Mannoia che canta la canzone portata a Sanremo 2017 Che sia benedetta. Ricordiamo che si classificò seconda dietro a Francesco Gabbani. Dopo il brano Carlo Conti regala un foulard alla Mannoia che lascia il palco.

Carlo Conti lancia il servizio di Carolina Rey che ha visitato le mense raccogliendo i commenti dei volontari e dei frati. Tocca i Pooh che iniziano la loro esibizione con Amici per sempre. Il secondo brano proposto è Stai con me. La serata continua con Noi due nel mondo e nell’anima. I Pooh continuano con Pensiero, accompagnati dal pubblico presente alla serata. Chi fermerà la musica, quinta canzone dei Pooh grandi protagonisti dell’evento. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Problema con il microfono per Fiorella Mannoia

Prosegue “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco”, la serata benefica condotta da Carlo Conti, che sottolinea l’importanza degli ‘angeli del fango’, ovvero delle tante persone che hanno dato una mano alla popolazione emiliana colpita. “Sono supereroi” dichiara il conduttore, assist per la presentazione del prossimo ospite: Mr Rain che canta, appunto, ‘Supereroi’. Carlo Conti parla con Mr Rain del successo che ha avuto il suo brano.

Il cantante afferma che ha voluto raccontare una storia dove ognuno deve avere il coraggio di tirare fuori il supereroe che ha ognuno dentro nei momenti di difficoltà. Sul palco sale Fra Ottaviano che racconta dell’alluvione che ha colpito Faenza. Tocca ad un’icona della musica italiana, Fiorella Mannoia con Sally. La Mannoia attacca con il brano ma ci sono problemi tecnici sul palco. Si tratta precisamente del microfono, la cantante ne approfitta per ricordare Tina Turner. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Nek e Renga omaggiano Rino Gaetano

Ha inizio “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco”, la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi condotta come sempre da Carlo Conti. “È proprio con il cuore che dovete partecipare a questa serata” annuncia il conduttore, invitando il pubblico a telefonare o inviare un sms al 45515 per donare e offrire il proprio aiuto.

Dopo un piccolo spazio pubblicitario, la serata benefica ha ufficialmente il via. I primi ad esibirsi sono Francesco Renga e Nek, ormai duo consolidato. I due artisti omaggiano Rino Gaetano esibendosi con la celebre ‘A mano a mano’. Un momento toccante già all’inizio di questa lunga serata, come lo stesso Carlo Conti sottolinea subito dopo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Anticipazioni Con il Cuore – Nel Nome di Francesco: XXI edizione su Rai 1

Questa sera, martedì 30 maggio, torna “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco”, la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da più di 20 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà e che quest’anno sarà diretta anche alle zone colpite dall’alluvione. Il concerto di beneficienza, condotto da Carlo Conti, verrà trasmesso in diretta dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco d’Assisi, alle 21.25 su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay.

Giunto alla XXI edizione, l’evento di solidarietà “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco”, è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato: “Vogliamo essere, nel nostro piccolo, portatori di amore, sorrisi e pace nel cuore e nelle vite dei più deboli, degli ultimi, dei dimenticati. Non voltiamo le spalle alla povertà e alla sofferenza, è proprio accanto a noi e non possiamo far finta di niente. Anche quest’anno con l’evento televisivo di solidarietà Con il Cuore illumineremo le periferie del mondo troppo spesso nascoste e abbandonate nel buio e nell’indifferenza“, ha detto il frate.

Con il Cuore – Nel Nome di Francesco: gli ospiti

Sul palco di “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco”, Carlo Conti sarà affiancato da grandi ospiti quali Fiorella Mannoia, i Pooh, Nek, Francesco Renga, Mr Rain, e Amii Stewart, che si esibiranno nel corso della diretta a sostegno della raccolta fondi per dare luogo a una serata unica di musica, racconto e solidarietà. Questa edizione della serata benefica prevede la partecipazione di frati e suore impegnati in prima linea nell’accoglienza e nella “cura degli ultimi”. Carolina Rey, inviata presso alcune delle Mense Francescane presenti in Italia, racconterà l’impegno dei frati e dei volontari che quotidianamente contribuiscono a dar sostegno e a far sentire meno sole le persone bisognose e in difficoltà.

Con il Cuore – Nel Nome di Francesco: come donare

Quest’anno “Con il Cuore – Nel nome di Francesco” sarà nel segno e a sostegno delle popolazioni colpite dalle alluvioni delle ultime settimane in Italia, tramite la comunità dei frati francescani di Faenza: “Qualcuno non potrà far rientro nelle proprie abitazioni per lungo tempo. Ogni donazione sarà utile per garantire accoglienza, cibo, medicine e tutto il necessario per poter ripartire. I francescani presenti nel territorio da sempre sono vicini agli ultimi e anche in questa emergenza sono in prima linea per stare accanto alla popolazione”, ha dichiarato il coordinatore padre Enzo Fortunato. Inoltre verranno sostenuti 19 progetti in nove Paesi: le mense francescane in Italia, la popolazione siriana colpita dal terremoto lo scorso febbraio e le missioni francescane nel mondo. Sarà possibile sostenere la campagna raccolta fondi di “Con il cuore – Nel nome di Francesco di Assisi” fino al 15 luglio donando 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, Postemobile.











