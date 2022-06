Con il cuore nel nome di Francesco/ Diretta, ospiti e cantanti della serata benefica su Rai 1

Anticipazione Con il cuore nel nome di Francesco, ventesima edizione

Questa sera, venerdì 10 giugno, su Rai 1 alle 21.25 torna l’appuntamento televisivo “Con il cuore nel nome di Francesco”, la serata dedicata alla beneficenza condotta da Carlo Conti organizzata davanti alla Basilica di San Francesco d’Assisi. La raccolta fondi che avrà luogo nel corso della trasmissione è destinata alle opere dei francescani, come ormai accade dalla prima edizione dell’evento, giunto al ventesimo anno: “Torna Con il Cuore con tanti nuovi progetti di solidarietà. In questi 20 anni di missioni francescane in Italia e nel mondo, noi frati di Assisi, insieme alla generosità di milioni di italiani, desideriamo portare speranza e sollievo a migliaia di persone”, ha dichiarato il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni. Guerra, fame, lavoro, mancanza di accesso alle cure e povertà educativa saranno i temi al centro di questa nuova maratona benefica.

Ospiti e cantanti sul palco di Assisi per l’evento “Con il cuore nel nome di Francesco”

Come ogni anno sul palco, accanto al Carlo Conti, si succederanno diversi ospiti tra attori, cantanti e volti noti dello spettacolo che prenderanno parte a questa serata all’insegna della solidarietà. Gli artisti che si esibiranno durante la ventesima edizione di “Con il cuore nel nome di Francesco” sono: Francesco Gabbani, Malika Ayane, Nek e Albano. “Nelle loro canzoni ci sono sia contenuti, sia leggerezza, un po’ come nello spirito francescano, dove c’è sempre una grande gioia di vita”, ha spiegato Carlo Conti a Tv Sorrisi e Canzoni. Sul palco ci sarà anche Raoul Bova, che in passato ha interpretato San Francesco e che è reduce dall’enorme successo di “Don Matteo 13”. Non mancheranno testimonianze e storie di solidarietà e aiuto reciproco.

Come sostenere la raccolta fondi

Anche quest’anno “Con il Cuore nel nome di Francesco” andrà in onda in diretta radiofonica su Rai Radio1 oltre che in streaming su RaiPlay. Il programma andrà in onda in replica domenica 12 giugno alle 16:10 sempre su Rai 1. Sarà possibile sostenere la raccolta fondi destinata alle opere dei francescani fino al prossimo 31 luglio donando 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure donando 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fadtwe e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, Postemobile. Quest’anno l’intento solidale è quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in tutti i Continenti e di inviare aiuti umanitari ai civili colpiti dalla guerra in Ucraina.

