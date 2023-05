“Con intelligenza artificiale si possono scrivere canzoni”/ L’idea dei Pet Shop Boys

I Pet Shop Boys, il gruppo musicale synth pop britannico composto da Neil Tennant e da Chris Lowe, stanno valutando la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale nella composizione dei loro prossimi album, soprattutto a fronte di alcuni disastri che sono stati compiuti da elementi dell’industria musicale. Il duo, d’altronde, non ha mai avuto paura di abbracciare nuove tecniche.

“C’è una canzone per la quale abbiamo scritto un ritornello nel 2003 e non l’abbiamo mai finita perché non riuscivo a pensare a cosa scrivere nelle strofe”, ha detto Neil Tennant a Radio Times. “Ma ora con l’intelligenza artificiale puoi fornirgli i pezzi che hai scritto, premere un pulsante e aspettare che riempia gli spazi vuoti. È uno strumento interessante, anche se ovviamente c’è la tradizionale alternativa, ovvero quella di ricominciare a scrivere tutto a mano”. Non è dato sapere, insomma, cosa ne sarà del brano in questione in vista dell’uscita del prossimo anno, ma sicuramente i Pet Shop Boys continueranno a parlare dell’ipotesi di chiedere aiuto all’AI.

“Con intelligenza artificiale si possono scrivere canzoni”. Il parere del mondo della musica

Il mondo della ha comunque ancora delle opinioni divergenti sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale: se da un lato i Pet Shop Boys si sono detti favorevoli, tanti altri esponenti dall’altro lato invece sono contrari. Il timore infatti è quello che l’AI arrivi presto a creare delle composizioni completamente in autonomia, privando il settore dell’elemento artistico. I software attualmente a disposizione possono influire su sostanzialmente tutti gli aspetti della produzione: dalla generazione di basi alla produzione di master audio, fino alla scrittura.

Le tecniche in questione, attualmente, non sostituiscono comunque la presenza di artisti umani, bensì possono essere utilizzati per migliorare il risultato finale. Chissà se ciò cambierà in un futuro più o meno lontano e se si prenderanno provvedimenti in merito.











