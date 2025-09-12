Con la chiusura del buco dell'ozono sta aumentando la temperatura della Terra: ecco cosa è emerso da un interessante studio pubblicato di recente

Secondo uno studio molto interessante pubblicato sulla rivista scientifica Atmospheric Chemistry and Physics, il buco dell’ozono si sta lentamente richiudendo, ma nel contempo sta aumentando la temperatura terrestre. La ricerca è stata condotta dal professor Bill Collins dell’università di Reading, nel Regno Unito. Secondo quanto analizzato dagli scienziati, fra il 2015 e il 2025 l’ozono aggiungerà 0,268 ± 0,084 W/m² di riscaldamento extra, di conseguenza rappresenterà il secondo fattore di riscaldamento a breve termine per il nostro pianeta subito dopo l’anidride carbonica.

L’ozono tenda ad andare verso l’alto e ciò è dovuto ad una serie di reazioni chimiche da parte di alcune sostanze che lo compongono e che continuano a diminuire. Inoltre, ad influenzare questa spinta, alcune sostanze come metano e ossidi di azoto, che provengono dall’industria ma anche dall’agricoltura e dal traffico dei mezzi a combustione interna. I ricercatori non hanno però dubbi, su sette modelli analizzati, è emerso che circa la metà del riscaldamento aggiuntivo della Terra è dovuto al recupero della stratosfera e l’altra metà agli aumenti della troposfera.

BUCO OZONO FA AUMENTARE IL CALDO, LO STUDIO CHE RIMETTE IN DISCUSSIONE I VECCHI MODELLI

Si tratta di valori che superano le stime precedenti, ottenuto grazie ovviamente a delle tecnologie più recenti e più aggiornate, in grado di misurare maggiori variabili. L’ozono è come una sorta di spugna, visto che assorbe la radiazione infrarossa, soprattutto quella attorno ai 9,6 micrometri e di conseguenza vanno ad incidere sull’aumento delle temperature, soprattutto quando si agisce in prossimità della superficie terrestre.

Nel corso degli ultimi anni, da quando è emerso il problema del famoso “buco dell’ozono”, i governi hanno vietato alcune sostanze per fare in modo che lo stesso si richiudesse, ma questo “successo” ha avuto appunto come effetto inverso l’aumento di calore: uno strato di ozono più spesso trattiene infatti più caldo. “I Paesi stanno facendo la cosa giusta continuando a vietare le sostanze chimiche CFC e HCFC che danneggiano lo strato di ozono sopra la Terra. Tuttavia, sebbene ciò contribuisca a riparare lo strato protettivo di ozono, abbiamo scoperto che questo recupero dell’ozono riscalderà il pianeta più di quanto inizialmente previsto”, ha affermato il professor Collins.

BUCO OZONO FA AUMENTARE IL CALDO, LO STUDIO: “L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO…”

Secondo lo studio non bisogna affatto mettere in discussione il trattato, bensì cercare di quantificare in maniera precisa il riscaldamento globale, cercando nel contempo di ridurre ulteriormente quegli inquinanti che creano ozono nella bassa atmosfera. Collins ha poi ricordato che: “L’inquinamento atmosferico causato da veicoli, fabbriche e centrali elettriche crea anche ozono vicino al suolo, causando problemi di salute e riscaldando il pianeta”.

Tenendo conto di questo link fra ozono e qualità dell’aria, delle misure che possano ridurre l’uso di metano, ma anche ossidi di azoto e composti organici volatili, potrebbero raffreddare il clima e nel contempo purificare l’aria, un duplice vantaggio soprattutto per le città e in generale per quelle zone altamente inquinate, come ad esempio la Pianura Padana.