Con l’aiuto del cielo/ Anticipazioni 16 dicembre: Clément, un delitto a Compostela

Con l’aiuto del cielo, anticipazioni quarta puntata 16 dicembre su Canale 5

Con l’aiuto del cielo cambia giorno di messa in onda e anziché il martedì, sarà trasmesso il venerdì, a partire dalla prossima settimana. La quarta puntata quindi sarà proposta su Canale 5 venerdì 16 dicembre. La serie franco-belga è incentrata su una strana coppia di investigatori. Clément, 33 anni, ha trascorso gran parte della sua vita in un monastero e sta per prendere i voti. Ma il suo mentore, il fratello Benoit, viene assassinato. Elli Taleb, giovane capitano di polizia totalmente atea, è incaricato delle indagini. I due mondi si scontrano inevitabilmente, ma alla fine scoprono di essere una squadra infallibile sul campo. Nella quarta puntata del 16 dicembre, dal titolo Un lungo cammino, vedremo Elli e Clément indagare su un omicidio avvenuto sul celebre cammino di Santiago de Compostela.

Con l'aiuto del cielo/ Anticipazioni 6 dicembre: Elli fa una scoperta shock su Maryam

La vittima è Éric Massol, proprietario di un cottage, che viene trovato ucciso da un proiettile sulla strada che porta al famoso luogo di pellegrinaggio. Stando alle prime dichiarazioni sul posto, i sei escursionisti che hanno dormito al rifugio non hanno nulla a che fare con questa morte. Elli, però, vuole vederci chiaro e non può farlo in prima persona perché altrimenti i pellegrini non le crederebbero. Così affida questa missione a Clément…

Con l'aiuto del Cielo/ Anticipazioni puntata 22 novembre: Elli incontra Clement

Anticipazioni quarta puntata Con l’aiuto del cielo

Secondo le anticipazioni della quarta puntata di Con l’aiuto del cielo, Ellie chiede a Clément di accompagnare il gruppo di turisti a Valmagne, visto che il monastero del giovane sacerdote è la loro prossima tappa. Clément cammina con il gruppo e nota uno strano comportamento da parte loro… Intanto, Elli si occupa dei suoi problemi personali e si interessa alla nuora di Massol con la quale andava molto d’accordo, mentre fa una scoperta che destabilizzerà l’immagine ideale che ha conservato dei suoi genitori, morti da 15 anni. Successivamente, Elli e Clément si incontrano a Valmagne per risolvere un caso in cui i colpevoli e le vittime non sono chi pensano…

Con l'aiuto del Cielo, anticipazioni seconda puntata/ Omicidio in un tempio protestante

Nel cast principale di Con l’aiuto del cielo anche: Jérôme Robart nel ruolo del Tenente Franck Gallois, che affianca Elli nelle indagini; Christian Rauth interpreta Mathias; Myriam el Ghali-Lang è Bérénice; Siham Falhoune è Maryam; e Kélia Millera nella parte di Noémie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA