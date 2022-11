Con l’aiuto del cielo/ Anticipazioni 29 novembre Canale 5: Clément, altro indizio…

Con l’aiuto del cielo, anticipazioni seconda puntata del 29 novembre

Nuovo appuntamento con la serie di Canale 5 Con l’aiuto del cielo, in onda martedì 29 novembre con la seconda puntata. Di produzione franco-belga, la fiction televisiva segue le vicende di una strana coppia di detective: il novizio Clément e il capitano di polizia Elli Taleb. Insieme risolvono i casi di omicidio, e cercano di scoprire il passato dell’aspirante sacerdote, che ha trascorso tutta la sua vita in un monastero, conoscendo il mondo esterno solo attraverso i libri di corsi dell’università che ha seguito.

Rimasto orfano da bambino, Clément fu adottato dall’amministratore del monastero, con frate Benedetto che l’ha preso sotto la sua ala protettrice. L’omicidio di quest’ultimo segna l’incontro con il capitano Taleb e l’inizio della loro collaborazione; Clément infatti la aiuta a risolvere il caso, e diventa una sorta di consulente per questa giovane donna dalla vita difficile, che cresce da sola le sue tre sorelle. Grazie alla sua amicizia, Clément scoprirà il mondo esterno al monastero e i segreti del suo passato.

Anticipazioni Con l’aiuto del cielo seconda puntata su Canale 5

La seconda puntata di Con l’aiuto del cielo, intitolata “Bibbia chiusa”, vedrà Clément arrivare a un punto importante nella sua continua ricerca dei propri genitori. Dopo aver trovato una misteriosa chiave nel suo pannolino, grazie all’aiuto di Mathias, il novizio cerca di dare una spiegazione agli indizi che ha finora a sua disposizione, ma senza venirne a capo. Intanto, Clément viene chiamato al commissariato come nuovo esperto di psico-criminologia, ma Elli inizialmente non sembra gradire la sua ingombrante presenza e soprattutto il suo approccio “poco professionale” alle indagini. poi avrà modo di ricredersi.

Infatti l’aiuto di Clément nella squadra si rivela determinante in un caso di omicidio che si è consumato all’interno di un tempio protestante. Nel frattempo Alex esprime ancora una volta la sua delusione per il comportamento di Elli, che non ha intenzione di volersi impegnare in una relazione seria. Per questo motivo, stanco di continuare a pressarla, chiede il trasferimento a Lione…











