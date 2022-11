Con l’aiuto del cielo/ Anticipazioni 6 dicembre: Elli fa una scoperta shock su Maryam

Con l’aiuto del cielo, anticipazioni terza puntata 6 dicembre su Canale 5

Continua Con l’aiuto del cielo su Canale 5, la serie franco-belga in onda ogni martedì in prima serata. Il 6 dicembre sarà trasmessa la terza puntata dove vedremo Clément ed Elli indagare sull’omicidio di una professoressa universitaria. Il caso ha già un principale sospettato: un assistente professore con in mano l’arma del delitto. Ma è davvero tutto così semplice? Con l’aiuto del cielo è composta da 6 puntate e ha per protagonisti Sabrina Ouazani nel ruolo del Capitano Elli Taleb e Mathieu Spinosi nei panni dell’aspirante sacerdote Clément: insieme, la strana coppia risolve i casi di omicidio più disparati, mentre quest’ultimo continua le sue ricerche per scoprire chi sono i suoi genitori.

Nel cast principale di Con l’aiuto del cielo anche: Jérôme Robart nel ruolo del Tenente Franck Gallois, che affianca Elli nelle indagini; Christian Rauth interpreta Mathias; Myriam el Ghali-Lang è Bérénice; Siham Falhoune è Maryam; e Kélia Millera nella parte di Noémie.

Anticipazioni terza puntata Con l’aiuto del cielo

Si intitola Un miracolo inaspettato la terza puntata di Con l’aiuto del cielo in onda il 6 dicembre 2022. Secondo le anticipazioni, Elli indaga sul caso di omicidio avvenuto all’Università di Montpellier, dove una professoressa, Nathalie Josserand di 45 anni, viene trovata morta in un anfiteatro. I primi sospetti sembrano concentrarsi su David Crosnier, 35 anni, giovane assistente-professore, che viene ritrovato con l’arma del delitto. Per Elli basta poco per inchiodarlo. Ma le sorprese per l’intrepido capitano non finiscono qui. Elli scopre infatti che David era un ex compagno di Nathalie, e che al momento ha una relazione con una delle sue studentesse… che altri non è che Maryam, la sorella di Elli!

Maryam difende a spada tratta David, e ciò compromette il suo rapporto con Elli. A quel punto, il capitano annuncia alle sorelle che sarà costretta a vendere la casa di famiglia. Mentre Elli si concentra su David, più per una questione personale, Clément intravede un altro sospettato, ossia Stéphane Rocques, preside dell’università. L’uomo sembra avere un segreto che vuole nascondere a tutti i costi. Già, ma quale?

