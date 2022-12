CON L’AIUTO DEL CIELO/ Anticipazioni e diretta 6 dicembre: Elli e Clément indagano sulla morte di una donna

Con l’aiuto del cielo, prima puntata: commento live 6 dicembre 2022

Con l’aiuto del cielo, la nuova fiction di Canale 5, ha inizio con una scena macabra. Siamo in un’aula universitaria quando una donna delle pulizie scopre a terra, in una pozza di sangue, il cadavere di una donna. La scena cambia e ci troviamo in un monastero. Incontriamo così uno dei protagonisti, Frate Clément, che riceve una telefonata dal capitano della polizia locale che gli chiede aiuto. Questo perché Frate Clément svolge l’attività di psicologo criminale presso la polizia oltre ad essere un frate.

Con l'aiuto del cielo/ Anticipazioni 16 dicembre: Clément, un delitto a Compostela

Frate Clément, in borghese, scopre di essere stato chiamato proprio per l’omicidio della donna vista nella prima scena della fiction. La donna era una professoressa di storia ed è morta per una ferita da taglio. Al fianco di Clément c’è Elli, la giovane capo di polizia dal carattere rude e schivo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

1899/ La serie "multiforme" sul rapporto col passato

Con l’aiuto del cielo, anticipazioni terza puntata 6 dicembre su Canale 5

Martedì 6 dicembre, in prima serata, canale 5 trasmette la terza puntata della fiction “Con l’aiuto del cielo“. La miniserie franco-belga trasmessa per la prima volta in Belgio nel 2019, composta da sei episodi, questa sera regalerà nuove emozioni e colpi di scena ai telespettatori con l’episodio intitolato “Un miracolo inaspettato”. Avventura, omicidi e scoperte clamorose stanno appassionando il pubblico che sta seguendo con sempre più interesse le vicende di Elli, una giovane capo di polizia atea interpretata da Sabrina Ouzani.

Blue Bloods 12/ Anticipazioni 3 dicembre Rai 2: Erin minacciata, colpa di Anthony?

Nel cast troviamo anche Mathieu Spinosi (Frate Clément), Jérôme Robart nei panni del Tenente Franck Gallois , Christian Rauth (Mathias), Myriam el Ghali-Lang (Bérénice), Siham Falhoune (Maryam) e Kéelia (Millera Noémie). L’episodio in onda questa sera sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Anticipazioni terza puntata Con l’aiuto del cielo

Nel terzo episodio della miniserie “Con l’aiuto del cielo”, Elli si ritrova ad indagare sulla morte di una giovane professoressa universitaria il cui corpo senza vita viene ritrovato nell’aula magna della facoltà in cui studia la sorella Maryam. Dopo le prime indagini, i sospetti si concentrano su David Crosnier, 35 anni, giovane assistente-professore che ha una relazione con una studentessa che altri non è che la sorella.

Nel frattempo, Elli si occupa anche della sua vita privata e appare ormai intenzionata a vendere la casa di famiglia non riuscendo a sostenere il costo dei lavori di ristrutturazione. Proprio nel momento in cui la situazione appare irrecuperabile, un miracolo inaspettato salva la situazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA