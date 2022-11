Con l’aiuto del Cielo/ Anticipazioni puntata 22 novembre: Elli incontra Clement

Con l’aiuto del Cielo, al via la serie su Elli e Clement

Questa sera, martedì 22 novembre, su Canale 5 prende il via la serie “Con l’aiuto del Cielo” (titolo originale: “Prière d’enquêter”), produzione franco-belga diretta da Laurence Katrian, che segue l’inedita coppia formata da Elli e Clément. L’ispettrice Elli Taleb, interpretata da Sabrina Ouazani, è un’atea convinta che nel tempo libero si occupa di crescere tre sorelle; mentre Clement, interpretato da Mathieu Spinosi, è un novizio cresciuto tra frati e canti gregoriani che conosce il mondo solo attraverso i libri universitari. Cosa li accomuna? Entrambi sono dediti alla risoluzione di misteriosi casi di omicidio. L’ineditaa coppia scoprirà gli antichi misteri che circondano il monastero in cui vive Clement. La serie è composta da sei puntate: in onda a partire da oggi, 22 novembre, il finale è previsto per il 27 dicembre. Il primo episodio si intitola “Elli e Clement”.

Con l'aiuto del Cielo, anticipazioni seconda puntata/ Omicidio in un tempio protestante

Con l’aiuto del Cielo: la parola ai protagonisti

Mathieu Spinosi interpreta frate Clement nella serie “Con l’aiuto del Cielo”: “Mi è piaciuto molto lavorare con Sabrina, un’attrice incredibile e generosa, una persona di grande profondità e sensibilità”, ha detto l’attore parlando di Sabrina Ouazani, sua compagna sul set. Per quanto riguarda il rapporto tra Elli e Clement ha detto: “Il rapporto che s’instaura tra i due personaggi è davvero vincente: l’uno l’opposto dell’altro, ma complementari. Lei è la Terra e lui il Cielo”. Sabrina Ouazani, attrice francese d’origini algerine, è conosciuta per la sua interpretazione di Frida nel film “La schivata” di Abdel Kechiche. L’attrice parlando del suo personaggio, l’ispettrice Taleb, ha detto: “Il personaggio di Elli è singolare, informale, impaziente e forte. Sa cosa vuole e raggiunge i suoi obiettivi. Ma l’incontro con Clément sconvolgerà le vite di entrambi”.

Le location della serie Con l’aiuto del Cielo

La serie franco-belga “Con l’aiuto del Cielo” è stara realizzata tra Montpellier, Brissac, Roquedur, Saint-Julien-de-la-Nef, Sauve e Villeveyrac. Il patria il crime-drama è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica: “Ha una trama efficace, che affronta molti argomenti di attualità, ed è interpretato da attori impeccabili”, ha scritto Télé Loisirs. Secondo Télé Câble Sat: “L’indagine fa un uso efficace della cornice, necessariamente speciale, del monastero, un luogo dove si coltivano silenzio e segretezza“. Infine Télé Z ha apprezzato la coppia di protagonisti, Sabrina Ouazani e Mathieu Spinosi, che danno vita a “un’alchimia che funziona perfettamente”. Ricordiamo che la prima puntata di “Con l’aiuto del cielo” va in onda martedì 22 novembre su Canale 5 dalle ore 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

