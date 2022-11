Con l’aiuto del Cielo, anticipazioni seconda puntata/ Omicidio in un tempio protestante

Con l’aiuto del Cielo, seconda puntata 29 novembre

La seconda puntata di “Con l’aiuto del cielo” andrà in onda martedì prossimo, 29 novembre, in prima serata su Canale 5. Nella prima puntata sono stati presentati i due protagonisti, che formano un’inedita coppia di detective. L’ispettrice Elli Taleb, interpretata da Sabrina Ouazani, ha una vita privata complicata e si occupa delle tre sorelle. Clement (Mathieu Spinosi), dopo essere rimasto orfano, è cresciuto in monastero. Il suo unico rapporto con il mondo esterno sono i corsi di Teologia per corrispondenza che ha seguito all’università. I due si sono incontrati quando è morto improvvisamente padre Benoît. Ellie ha così scoperto che il monaco non ha solo un grande fiuto per le indagini, ma anche una laurea in Psicocriminologia. È iniziata così la collaborazione tra Ellie e Clement: cosa succederà nel secondo episodio dal titolo “Bibbia chiusa”?

Anticipazioni Con l’aiuto del Cielo: secondo episodio “Bibbia chiusa”

Nel secondo episodio della serie “Con l’aiuto del Cielo”, dal titolo “Bibbia chiusa”, nelle Cevenne viene trovato morto Jonas, capo di un campo scout, in un tempio protestante, con una siringa in mano. I primi rilevamenti fanno subito pensare che non si tratti di un’overdose ma di un omicidio sotto mentite spoglie. Per risolvere le indagini, il capitano Elli Talleb chiede l’aiuto del nuovo esperto di criminologia: frate Clément Desmoulin, appena laureato in psicocriminologia. Per il giovane novizio, l’esperienza fuori dal monastero è una prova del suo impegno spirituale. Elli e Clement scopriranno cosa è davvero successo a Jonas? Nel frattempo, Alex chiede il trasferimento a Lione. La regia è di Laurence Katrian.

Mathieu Spinosi e il personaggio di Clement

Le riprese della serie “Con l’aiuto del Cielo” si sono svolte preso l’Abbazia di Santa Maria di Valmagne, capolavoro dell’architettura medievale, e al Prieuré Saint-Michel de Grandmont, ex monastero romanico nel cuore di un bosco di querce. Mathieu Spinosi ha dichiarato di essersi subito innamorato del ruolo di frate Clement: “Quando me lo hanno proposto, mi sono molto incuriosito. Amo i personaggi che mi fanno esplorare realtà lontane dalla mia. E poi si tratta di un prete insolito: è un uomo di fede, ma non austero o rigido. Al contrario, ha un grande senso dell’umorismo, è una persona pura, empatica e ottimista”, ha detto l’attore come riporta Tv Sorrisi e Canzoni.











