“Con legge delega più facile togliere figli ai genitori”/ Ma non è vero: ecco perché

Nelle ultime ore è scoppiata una polemica attorno alla legge 206 del 26 novembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. In particolare, l’articolo 27, con le modifiche introdotte all’articolo 403 del codice civile. Il senatore Gianluigi Paragone, ex M5s ora leader di ItalExit, ha trattato la vicenda sul suo sito, facendosi portavoce dei timori di alcune famiglie. Il tema è quella legge delega e della sottrazione dei minori alle famiglie, quindi dei figli ai genitori, una eventualità prevista “quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere”.

Questo è il testo che sostituisce: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui”. Uno dei timori riguarda il “pericolo per l’incolumità psico-fisica”, perché potrebbe nascondersi il rischio della sottrazione dei figli a quelle famiglie che non si adeguano alle indicazioni in materia sanitaria. I figli possono essere sottratti ai genitori che non vogliono vaccinarli? Le cose non stanno così.

LEGGE DELEGA, COSA CAMBIA DAVVERO

Tale legge delega, che comprende anche la procedura derivante dall’articolo 403 del codice civile, è stata autorizzata dal Parlamento che conferisce al Governo il compito entro un anno di tempo (entro 24 dicembre 2021) di provvedere alla riforma, che deve contenere gli aspetti delineati, ma può essere ampliata e modificata. Se in questo anno di tempo non si arrivasse ad un decreto legislativo, nulla cambierebbe allora. Quindi, non c’è nulla di definitivo. Come spiegato dall’avvocato Maria Giovanna Tuo, presidente di Cammino-Camera Nazionale per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, ora viene “archiviato” l’intervento della Pubblica amministrazione, che però può intervenire in casi di emergenza se il minore rischia di subire un grave pregiudizio, ma stavolta è previsto l’immediato intervento del giudice che deve ratificare o meno l’intervento, prevedendone anche alcuni di tutela e sostegno, oltre che nominare un curatore speciale. Invece con l’articolo 403 del codice civile, le autorità amministrative e i servizi sociali potevano intervenire senza il via libera del giudice. A suscitare le perplessità espresse via social il fatto che si imponga un limite di tempo: il giudice ha 48 ore di tempo per decidere, quindi il timore è che non possa valutare nel migliore dei modi i casi. D’altra parte, prima non c’era neppure un limite, quindi le decisioni erano tutt’altro che tempestive.

GENITORI E FIGLI, I TIMORI LEGATI AI VACCINI

In questo caso è in particolare il concetto di incolumità psico-fisica a preoccupare, perché viene associato alla vicenda dei vaccini. Ma era già prevista dalla procedura d’urgenza dell’articolo 403 del codice civile, anche ai sensi della citata legge 184 del 4 maggio 1982. Quindi, il presupposto giuridico per l’attivazione della procedura è la presenza di una condizione che rappresenta un grave pericolo per l’incolumità psico-fisica del minore, nulla di nuovo all’orizzonte. Per quanto riguarda i vaccini, se anche un personaggio discusso come Rossella Fidanza afferma che la preoccupazione è “fantalegge”, allora è ancor più evidente che si tratta di timori infondati. Basterebbe ricordare l’obbligo vaccinale per i bambini introdotto nel 2017 dall’allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin, con la procedura art. 403 in vigore. Eppure, nessun minore è stato sottratto alle famiglie per la mancata vaccinazione. Basta una telefonata al pm per attivare la procedura? I passaggi non sono stati modificati, l’unica novità riguarda l’obbligo di immediata comunicazione alla Procura dei Minori, seguita dall’onore di depositare entro 24 ore la documentazione che dimostra l’esigenza del provvedimento d’urgenza.

Basti pensare al caso di Bibbiano per ricordare che la tempestività non c’è mai stata, anche per quanto riguarda abusi di diritti da parte di autorità. Quindi, ora per la prima volta si garantiscono tempi certi riguardo l’intervento dell’autorità giudiziaria, altrimenti il provvedimento decade. In questo modo si frena l’eccessivo ricorso al 403 per i casi di dubbia legalità. Non si può di certo escludere una modifica delle 48 per la convalida del provvedimento. Anzi, l’interpretazione data da molti osservatori è che così il ministro della Giustizia Marta Cartabia, tra le altre cose, riesca a limitare quel potere di cui potevano disporre gli assistenti sociali, anche se non si può dire, se non per casi eccezionali e noti alle cronache, che ne abbiano abusato. Dunque, i timori non sono solo infondati, ma strumentalizzati per fomentarli.



