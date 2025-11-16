Italia si qualifica se... Mondiali 2026, gli azzurri sfidano la Norvegia contro cui devono vincere almeno 9-0 per ottenere il pass immediato.

ITALIA SI QUALIFICA SE… MONDIALI 2026, QUANTI GOL DEVE FARE ALLA NORVEGIA?

Serve un’impresa per i Mondiali 2026: l’Italia si qualifica se batte la Norvegia con una goleada d’altri tempi, questo è il quadro che si presenta a ormai pochi scampoli dal calcio d’inizio a San Siro, per l’ottava e ultima giornata nel girone I delle qualificazioni. Siamo scesi in campo giovedì, e lo scenario non è cambiato.

Diretta/ Italia Norvegia (risultato 1-0) streaming Rai 1: Pio Esposito vicino al bis! (16 novembre 2025)

Anzi: se possibile è anche peggiorato perché, mentre la Norvegia ha fatto il suo e nel secondo tempo ha segnato quattro gol (subendone uno) contro l’Estonia, l’Italia ha faticato tantissimo per avere ragione della Moldavia, sbloccando solo a due minuti dal 90’ per poi trovare il raddoppio, servito decisamente a poco.

Italia, Qualificazioni Mondiali 2026: quando sono i sorteggi e avversarie/ Le insidie non mancheranno

Infatti, adesso l’Italia si qualifica se riuscirà a mettere almeno nove gol di scarto tra sé e la Norvegia, nella sfida di questa sera: sono quelli che servirebbero per portare la differenza reti del girone dalla nostra parte, al momento parliamo di +29 per gli scandinavi e +12 per gli azzurri, un abisso davvero.

La Norvegia insomma non ha sbagliato, ancora una volta: forse, anzi quasi certamente, ha ragione chi sostiene che sfortuna o altro contino poco, in questo momento la nazionale scandinava ci è superiore e la partita di Oslo insieme a tutto l’andamento del girone I lo conferma, dunque testa già ai playoff.

DIRETTA/ Azerbaigian Francia (risultato finale 1-3): vincono i blues! (16 novembre 2025)

ITALIA NORVEGIA PER I MONDIALI 2026: SERVONO 9 GOL!

L’Italia si qualifica se vince 9-0 o più contro la Norvegia: in conferenza stampa Ståle Solbakken è stato molto sicuro di sé nel riferire che né lui né i suoi calciatori abbiano mai perso una partita con questo distacco, tra le loro fila invece c’è almeno un elemento, ed è ovviamente Erling Haaland, che nove gol in un singolo match li ha segnati da solo. Bisogna dunque essere realisti, e parlare di preparazione ai playoff: Gennaro Gattuso lo aveva fatto subito, appena sedutosi sulla panchina della nostra nazionale, senza lasciarsi andare a false speranze o proclami poco ancorati alla situazione del tempo, che poi non è affatto cambiata.

Se la Norvegia è stata in grado di battere 11-1 la Moldavia e 5-0 Israele, segnando 33 gol in sette partite del girone, bravi loro; se hanno un Haaland capace di 14 reti è un merito, l’Italia in questo momento deve ricostruire nella consapevolezza che mancare i Mondiali per la terza volta consecutiva sarebbe sportivamente disastroso, ma che comunque il nostro movimento necessità di un restyling che va oltre la partecipazione all’edizione del 2026, comunque importante. Ora vedremo se l’Italia si qualifica ai Mondiali 2026 questa sera o molto più probabilmente a marzo, a San Siro il responso…