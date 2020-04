Conan Il Barbaro/ Video, su Rai 4 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 18 aprile)

Pubblicità

Conan Il Barbaro va in onda su Rai 4 per la prima serata di oggi, sabato 18 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 1982 negli Stati Uniti d’America dalla Twentieth Century Fox la quale si è occupata anche della distribuzione della Samsung per la regia di John Milius. Il soggetto è stato scritto da Robert E. Howard, la sceneggiatura è stata curata dallo stesso regista in collaborazione con Oliver Stone, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Duke Callaghan, il montaggio è stato eseguito da Carroll Timothy O’Meara e le musiche della colonna sonora portano la firma di Basil Poledouris. Nel cast sono presenti tra gli altri Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Max von Sydow, Sandhal Bergman, Cassandra Gaviola, Gerry Lopez, Mako e William Smith.

Conan Il Barbaro, la trama del film

Ecco la trama di Conan Il Barbaro. In una epoca che precede quella che è la civiltà moderna, gli uomini vivono in maniera rudimentale facendo valere quale unica ragione la forza e la capacità di uccidere il proprio nemico. In questa situazione le persone hanno deciso di creare delle piccole comunità sotto forma di villaggi dove cercano di organizzare la vita sociale seguendo quelle che sono le leggende e le tradizioni. In un piccolo villaggio vive un bambino di nome Conan il quale viene messo a conoscenza di tutte le leggende più importanti dal proprio padre il quale gli parla soprattutto della potenza di una spada mistica realizzata con un ferro e una lega particolare. Qualche giorno più tardi del povero bambino rimarrà orfano dei propri genitori uccisi da una banda di criminali dei quali ricorderà soltanto lo stemma composto da due serpenti che si affrontano.

Conan verrà catturato e costretto a lavorare le in cave dove avrà modo nel corso degli anni di sviluppare una incredibile forza fisica. Un giorno viene notato da un mercante di schiavi alla ricerca di nuove reclute da indirizzare ai combattimenti. Conan viene acquistato e quindi viene opportunamente indirizzato al mondo dei combattimenti apprendendo le più importanti tecniche di combattimento che lo renderanno estremamente forte e capace di vincere un numero incredibile di combattimenti.

Il suo padrone dopo aver vinto tantissimi incontri grazie a lui per premiarlo gli dona la libertà. Tornato libero Conan ha quale principale obiettivo quello di rintracciare i banditi e quindi avere vendetta. Nel corso di questa sua incredibile avventura il potente Barbaro troverà una spada leggendaria che saprà brandine al meglio e dovrà superare moltissimi pericoli ed avversità fino a che non si ritroverà davanti a quanti uccisero i suoi genitori costringendolo ad una vita i grandi sacrifici nelle cave ai lavori forzati.

