Conan O’Brien è il conduttore della 97ª edizione dei Premi Oscar che si svolgerà il 2 marzo 2025 presso il Dolby Theatre di Los Angeles. Il conduttore e autore televisivo si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico americano anche come comico e attore e tra i suoi programmi di maggior successo figura il Late Night with Conan O’Brien, talk show della NBC, che ha presentato dal 1993 al 2009. Dal 2009, invece, è stato chiamato alla conduzione del The Tonight Show al posto di Jay Leno, ma la sua permanenza è durata solo sette mesi per via di alcune vicissitudini con il network. Dal 2010 fino al 2021 è stato al timone del late-night talk show Conan sulla TBS.

Intervistato da Vulture.com, il conduttore ha parlato della sua esperienza al Late Night: “i primi tre anni di Late Night sono stati un’esperienza, come quella sequenza di Indiana Jones quando è sul camion e sale dal finestrino e prende a pugni il cattivo, ma poi il cattivo lo prende a pugni dal finestrino e lui va completamente sotto il camion”.

Conan O’Brien: dal Late Night alla conduzione del Tonight Show

Dal Late Night, Conan O’Brien è passato al Tione del Tonigh Show anche se il conduttore e attore di origini irlandesi ha avuto “vita breve”, visto che dopo sette mesi ha lasciato il programma. “E’ stato breve, incredibilmente breve” – ha detto l’attore che successivamente si è dedicato ad un lungo tour con una commedia esilarante che resta il suo must.

“L’approccio e la filosofia della commedia sono sempre gli stessi, ovvero cercare di fare cose che siano sciocche. La commedia che mi piace davvero è sempreverde” – ha detto il conduttore che ha sottolineato – “la mia commedia preferita non è di attualità. La mia commedia preferita è fare cose che non hai bisogno di sapere”. Un punto di vista sicuramente interessante quello del conduttore che adesso si prepara a presentare la serata più importante per il mondo del cinema internazionale.

