CONCEICAO ESONERATO? NUOVO ALLENATORE MILAN: DAL TRAGHETTATORE AL FUTURO

La possibilità di vedere Conceicao esonerato e quindi la necessità di identificare un nuovo allenatore Milan aleggia nell’aria oggi, lunedì 3 marzo 2025, dopo il ko contro la Lazio che è stata la terza sconfitta consecutiva in campionato, l’unico risultato che il Milan ha conosciuto dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord. Il periodo è quindi disastroso e i numeri ci dicono che fino a questo momento Sergio Conceicao ha fatto addirittura peggio del suo predecessore Paulo Fonseca, con i rossoneri che si ritrovano addirittura al nono posto in classifica.

Resta da capire se Conceicao esonerato sarà una possibilità già nell’immediato o se la società non vorrà turbare ulteriormente una situazione già molto complicata di suo, resta il fatto che trovare un nuovo allenatore Milan dovrebbe essere necessario, che sia già per il finale di questa stagione o che il pensiero sia già rivolto al prossimo campionato. Nell’ipotesi più drastica, l’opzione più concreta è che ci sia un traghettatore a gestire l’ultimo scorcio di questa stagione disgraziata. Fra i nomi si fa in particolare quello di Mauro Tassotti, ma naturalmente è il big per il 2025-2026 che attira l’attenzione dei tifosi rossoneri.

CONCEICAO ESONERATO? NUOVO ALLENATORE MILAN: DA CONTE A SARRI, I NOMI IN POLE POSITION

Andiamo allora a curiosare fra i possibili big come nuovo allenatore Milan con Conceicao esonerato. In vista della prossima stagione, la suggestione sarebbe legata in particolare ad Antonio Conte, anche se sarebbe un clamoroso retromarcia dopo la spiegazione in pompa magna con la quale Zlatan Ibrahimovic aveva spiegato perché il salentino “non rispecchiava i nostri parametri”. Staremo a vedere se quella polemica sarà eventualmente un ostacolo, oppure se servirà a solleticare il desiderio di Conte, sempre ammesso che la sua avventura al Napoli duri un solo anno.

A proposito di allenatori passati da Napoli, si potrebbe fare il nome di Maurizio Sarri, caldeggiato anche da una leggenda del Milan come Arrigo Sacchi, che lo indica come un “maestro” che potrebbe essere ideale per un Diavolo praticamente da ricostruire. La sensazione è che, dopo due flop stranieri consecutivi, il Milan abbia intenzione di tornare a puntare su allenatori italiani: in fondo, se si potesse tornare indietro di un anno, anche il più accanito sostenitore del “Pioli out” probabilmente cambierebbe idea visti gli orrori di questo 2024-2025 che rischia di entrare tra i peggiori incubi del Milan da almeno 40 anni a questa parte.