Conceiçao esonerato? I profili preferiti come nuovo allenatore del Milan

La serata di ieri è andata in scena la partita tra Bologna e Milan, recupero della nona giornata, che ha cancellato anche gli ultimi asterischi dalla classifica e soprattutto che ha visto i rossoneri sconfitti e abbandonare definitivamente la lotta per un posto in Champions League. Il risultato del Dall’Ara mette Sergio Conceiçao a rischio esonero nonostante la stagione sia ancora lunga con un piazzamento europeo ancora raggiungibile e una possibile finale di Coppa Italia, da giocarsi però contro l’Inter, la vittoria della Supercoppa italiana e la buona prestazione nel derby forse avevano illuso i tifosi che dopo Paulo Fonseca pensavano di aver trovato l’allenatore giusto.

In caso di allontanamento anticipato di Conceiçao la società avrebbe già in mente alcuni profili da provare a contattare per subentrare in corsa sulla panchina del Milan, con profili più o meno esperti su cui costruire anche la prossima stagione o traghettatori fino a giugno, lasciando intuire una confusione sul progetto rossonero.

Il primo nome è quello di Massimiliano Allegri, il più acclamato dai tifosi che lo vorrebbero prendere in mano la situazione tecnica e societaria come ha fatto negli ultimi anni alla Juventus. Il secondo nome è quello di Maurizio Sarri svincolato dopo l’esperienza alla Lazio e che potrebbe essere perfetto per le caratteristiche della rosa rossonera ma che ha già dichiarato di non voler prendere una squadra in corsa.

Conceiçao esonerato? La situazione dello spogliatoio e l’ipotesi traghettatore

Conceiçao a rischio esonero non solo per le prestazioni della squadra nelle ultime partite o per i risultati e i punti in classifica ma soprattutto per aver dimostrato di non essere riuscito ad imporsi nello spogliatoio soprattutto con quei senatori che in questa stagione avrebbero dovuto prendere in mano il Milan, ma che invece hanno disputato la peggiore stagione della loro carriera. Lo spogliatoio poi sembra evidentemente spaccato in due tra i giocatori che dal primo giorno si fidano e seguono Conceiçao, come Rafa Leão, João Félix o Tijani Reijnders, e quelli che invece remano contro l’allenatore tra cui Theo Hernandez, Christian Pulisic o Fikayo Tomori.

L’altra ipotesi per sostituire il tecnico portoghese potrebbe non soddisfare i tifosi ma allo stesso tempo potrebbe risultare la più sensata se davvero si decidesse di non continuare più con Conceiçao, questa possibilità vedrebbe scegliere un traghettatore fino a fine stagione possibilmente con un passato nella società che verrebbe sostituito a giugno con un tecnico su cui costruire un progetto serio per le prossime stagioni. Difficile poter pensare a chi potrebbe essere l’identikit giusto ma il rischio di perdere definitivamente anche gli ultimi obiettivi c’è.