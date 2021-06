Concerti 2022/ Le date confermate tra stadi e palazzetti: da Ultimo a The Weeknd

Sono tanti i concerti che nel 2022 ci attendono nei maggiori palazzetti e stadi d’Italia. Dopo più di un anno in cui il settore dello spettacolo ha subito uno stop forzato a causa della pandemia da Covid-19, alcuni artisti ritorneranno live durante l’estate 2021, grazie soprattutto ai festival musicali che prendono vita già da giugno in tutta Italia ed organizzati nel rispetto di tutti i protocolli per il mantenimento dei contagi.

Per quanto riguarda i più grandi tour previsti per il 2020 e rimandati inizialmente al 2021, sono adesso stati riprogrammati e confermati per il 2022. Tra questi ci sono le date negli stadi di Cesare Cremonini, Ultimo, Salmo, Max Pezzali, quelle di Vasco Rossi e il concerto-evento di Ligabue. Ma anche i concerti della coppia formata da Antonello Venditti con Francesco De Gregori, e l’Arena di Verona che attende Claudio Baglioni e Zucchero. Nei palazzetti italiani troveremo invece Gazzelle, Marracash, Ermal Meta, Mannarino, Tommaso Paradiso, Caparezza e i Maneskin. Sono stati inoltre confermati anche i live di alcuni artisti internazionali che torneranno a suonare nel nostro Paese nel 2022.

Tutte le date dei concerti del 2022

Le tappe del tour negli stadi di Cesare Cremonini sono: Lignano (9 giugno), Milano (13 giugno), Torino (15 giugno), Padova (18 giugno), Firenze (22 giugno), Bari (25 giugno), Roma (28 giugno), Imola Autodromo (2 luglio). Salmo sarà il 3 luglio allo Stadio Comunale di Bibione e il 6 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Le date di Ultimo negli stadi d’Italia sono: Bibione (5 giugno), Firenze (11 e 12 giugno), Ancona (17 giugno), Torino (22 giugno), Napoli (25 e 26 giugno), Modena (30 giugno), Bari (3 luglio), Pescara (7 luglio), Catania (11 e 12 luglio), Roma Circo Massimo (17 luglio), Milano (23 e 24 luglio). Max Pezzali è invece atteso allo Stadio Comunale di Bibione il 10 luglio e allo Stadio San Siro di Milano il 15 e il 16 luglio. Grande attesa per Vasco Rossi a: Milano Ippodromo Trenno (24 maggio), Imola Autodromo (28 maggio), Firenze Visarno Arena (3 giugno), Roma Circo Massimo (11 e 12 giugno). Il 4 giugno Ligabue illuminerà l’Arena Campovolo di Reggio Emilia. Mentre il 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma arriva la coppia Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Il tour nei palazzetti di Gazzelle toccherà: Casalecchio di Reno (15 gennaio), Firenze (18 gennaio), Roma (21 gennaio), Napoli (27 gennaio), Bari (29 gennaio), Torino (2 febbraio), Assago (4 febbraio). Il Volo canterà all’Arena di Verona il 3 e il 4 giugno. I Maneskin invece suoneranno nei palazzetti di: Casalecchio di Reno (20 marzo), Assago (22 marzo), Napoli (26 e 27 marzo), Firenze (31 marzo e 1 aprile), Torino (3 aprile), Bari (8 aprile), Arena di Verona (23 aprile), Rock Am Ring e Rock Im Park in Germania (3-5 giugno).

Altri concerti confermati per il 2022

Le date nei palazzetti italiani di Marracash sono: Jesolo (29 gennaio), Assago (1 e 2 febbraio), Firenze (4 febbraio), Roma (5 febbraio), Bologna (11 febbraio), Torino (12 febbraio), Assago (15 e 16 febbraio), Bari (22 febbraio), Napoli (25 e 26 febbraio), Arena di Verona (28 aprile). Anche Ermal Meta è atteso nei palazzetti di: Assago (4 marzo), Firenze (18 marzo), Torino (19 marzo), Casalecchio di Reno (21 marzo), Roma (23 marzo), Bari (26 marzo). Mannarino suonerà all’Arena di Verona l’8 ottobre 2021 e poi nei palazzetti di: Roma (17 e 18 febbraio), Napoli (20 febbraio), Bari (24 febbraio), Assago (26 febbraio), Torino (5 marzo), Firenze (7 marzo), Catania (11 marzo). Palazzetti confermati anche per Tommaso Paradiso: Jesolo (26 marzo), Firenze (29 marzo), Napoli (31 marzo), Casalecchio di Reno (3 aprile), Roma (7 aprile), Torino (10 aprile), Assago (22 aprile), Bari (29 aprile), Catania (3 maggio), Reggio Calabria (7 maggio).

Zucchero sarà all’Arena di Verona (25-30 aprile e 1-11 maggio) mentre Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla di Roma (3-5, 7-9, 11-16, 17 giugno), al Teatro Greco di Siracusa (15 e 16 luglio) e all’Arena di Verona (26 e 27 luglio). Lungo il tour di Caparezza nei palazzetti: Jesolo (19 febbraio), Mantova (23 febbraio), Firenze (25 febbraio), Livorno (26 febbraio), Pesaro (4 marzo), Bologna (5 marzo), Roma (11 marzo), Ancona (14 marzo), Napoli (16 marzo), Bari (18 marzo), Catania (21 marzo), Milano (25 marzo), Torino (29 marzo). Per Fulminacci sono confermate: Milano Fabrique (9 marzo), Padova Hall (10 marzo), Bologna Estragon (16 marzo), Firenze Tuscany Hall (17 marzo), Mosciano Sant’Angelo Pin Up (18 marzo), Roma Atlantico Live (25 marzo), Napoli Duel (27 marzo).

Ritornano gli artisti stranieri in Italia

Alvaro Soler sarà a Padova Gran Teatro Geox (7 marzo 2022) e a Milano Fabrique (8 marzo 2022). I OneRepublic faranno tappa a Padova Kioene Arena (3 maggio 2022) e a Milano Lorenzini District (4 maggio 2022). Infiammeranno l’Ippodromo Milano Trenno il 12 giugno 2022 i Foo Fighters. Mentre le date dei Simple Minds sono: Taormina Teatro Antico (12 luglio 2022), Pescara Teatro D’Annunzio (14 luglio 2022), Pistoia Piazza Duomo (15 luglio 2022), Roma Cavea Auditorium (17 luglio 2022), Arena di Verona (18 luglio 2022). Al Mediolanum di Forum di Assago arriverà Alicia Keys il 28 giugno 2022, mentre al Parco Ducale di Parma Sting il 19 luglio 2022.

Eric Clapton ha confermato due date nei palazzetti italiani: Assago (18 maggio 2022), Casalecchio di Reno (20 maggio 2022). Anche i Pearl Jam faranno tappa nel nostro Paese, attesi il 25 giugno 2022 a Imola Autodromo, e i Korn il 7 giugno 2022 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. I Green Day saranno a: Milano Ippodromo Snai San Siro (15 giugno 2022), Firenze Visarno Arena (16 giugno 2022). Tre tappe previste per James Blunt: Assago Mediolanum Forum (21 marzo 2022), Padova Kioene Arena (22 marzo 2022), Gardone Riviera Festival del Vittoriale (27 giugno 2022). Infine i The Lumineers arriveranno il 16 febbraio 2022 a Milano Lorenzini District, e The Weeknd al Forum di Assago il 31 ottobre 2022.



