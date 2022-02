Concerti annullati Claudio Baglioni, i recuperi/ Le nuove date dopo il Covid

Dopo aver contratto il Covid, Claudio Baglioni ha dovuto annullare tutti i concerti, riprogrammandoli per i mesi a seguire. Proprio attraverso il profilo Instagram del cantante è arrivata la comunicazione dei recuperi dei concerti annullati a causa della positività al Covid dell’artista. Si terranno nei mesi di aprile e maggio i concerti di Torino, Saint Vincent, Asti e Cremona. Gli incontri, inizialmente previsti a febbraio, saranno dunque in primavera.

Come si legge sul profilo Instagram del cantante: “Queste le nuove date: 26 aprile – Teatro Ponchielli di CREMONA (recupero del 18 febbraio). 1° maggio – Palais di SAINT VINCENT – AO (recupero del 15 febbraio). 2 maggio – Teatro Regio di TORINO (recupero del 14 febbraio). 3 maggio – Teatro Alfieri di ASTI (recupero del 17 febbraio)”. Spostati, dunque, gli impegni di febbraio, che verranno recuperati in primavera. Al momento non ancora riprogrammata la data di Venezia del 20 febbraio. Come annunciato da Claudio Baglioni, a breve sarà data comunicazione anche di quella. I biglietti acquistati restano validi per le rispettive nuove date.

Claudio Baglioni, concerti annullati e nuovi rinvii

In un nuovo post social, poi, Claudio Baglioni ha annunciato anche il posticipo dei concerti di Novara, Como e Brescia: anche in queste tre città le esibizioni avverranno nei mesi di aprile e maggio. L’annuncio è arrivato su Instagram, nel quale si legge che il cantante sta bene ma è in attesa dell’esito negativo al test da Covid-19.

“Queste le nuove riprogrammate: 29 aprile 2022 – Teatro Coccia di NOVARA (recupero del 22 febbraio). 05 maggio 2022 – Teatro Grande di BRESCIA (recupero del 24 febbraio). 06 maggio 2022 – Teatro Sociale di COMO (recupero del 23 febbraio)” scrive lo staff di Baglioni, che inizialmente non aveva rinviato i concerti nelle suddette città.

I concerti sono stati annullati e posticipati a causa della positività al Covid-19 e di una laringite. Proprio a causa della laringite, l’artista si era sottoposto a test Covid-19, risultato positivo. Le nuove date delle esibizioni, dunque, saranno tra aprile e maggio.



