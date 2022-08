Concerti Coldplay 2023: date in Italia/ Napoli e Milano: come acquistare i biglietti

Coldplay tornano in Italia con un tour estivo: tutte le date dei concerti

Coldplay, nota e apprezzata band rock britannica, si è appena esibita a Londra al Wembley Stadium; il concerto è stato un successo con il tutto esaurito per le sei serate. Il Music Of The Spheres World Tour del gruppo però continua e approda anche in Europa con alcune tappe in Italia.

Gli artisti si esibiranno in Portogallo, Spagna, Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi e le date sono già state annunciate. Dopo sei anni di assenza Coldplay, band capitanata da Chris Martin, torna in Italia con le seguenti tappe: il 21 giugno a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona e il 25 e il 26 giugno a Milano, Stadio di San Siro.

Coldplay, tour estivo in Italia: come acquistare i biglietti

Se le date del tour estivo di Coldplay sono state annunciate è possibile già pensare all’acquisto dei biglietti. Per evitare di perdersi l’occasione di aggiudicarsi il biglietto, meglio organizzarsi prima possibile considerando l’elevata possibilità di un sold out.

A spiegare come, ci pensa il sito adnkronos.it che riporta: “I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto 2022. Per accedere alla prevendita basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.”

