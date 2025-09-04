Concerto Alessandra Amoroso “Io Non Sarei”, 4 settembre 2025: emozioni a fior di pelle, ospiti stellari e un finale che ha lasciato tutti senza parole.

Concerto Alessandra Amoroso: gli ospiti di “Io non sarei – Live a Caracalla“

Arriva su Canale 5 lo splendido concerto di Alessandra Amoroso “Io non sarei – Live a Caracalla“, nonchè la prima data del “Fino a Qui Summer Tour 2025”. Oggi 4 settembre alle 21.20 vedremo finalmente l’evento organizzato da Friends and Partners dove nella meravigliosa cornice delle Terme di Caracalla si è svolto il concerto. Durante la serata si sono esibiti anche Gigi D’Alessio, BigMama, Annalisa, Giorgio Panariello, Serena Brancale e Fiorella Mannoia.

Questo evento è molto importante per Alessandra Amoroso dato che per lei è un punto di incontro di tutti i suoi successi. Nel concerto Io non sarei – Live a Caracalla la cantante nata dal successo ad Amici di Maria De Filippi ripercorre tutti i momenti salienti del suo successo, e come sempre non mancherà il coinvolgimento del pubblico, rendendo il concerto ancor più magico tramite speciali giochi di luce e ritmi tutti da ballare.

Concerto Alessandra Amoroso: una festa per la sua grande carriera

Durante il concerto di Alessandra Amoroso sarà ricco di ospiti importanti, cantanti e artisti che hanno fatto la storia del mondo della musica in Italia, nonchè ormai suoi amici che celebrano con lei il grande successo che ha avuto grazie al suo grande talento. In questo modo, la cantante ha voluto celebrare tutta la sua carriera con un momento di festa e una scaletta speciale dove non mancheranno i brani più ascoltati e virali della sua esperienza musicale. E quale sfondo migliore di una delle parti più emozionanti di Roma, le Terme di Caracalla? Il luogo, suggestivo e pregno di storia, è un simbolo per Alessandra Amoroso, che, reduce da una proposta di matrimonio inaspettata, ha voluto celebrare degnamente la sua vita musicale. Oltre alla cornice storica, anche un pubblico eterogeneo: grandi e piccini pronti a festeggiare con lei e a starle vicina anche in questo ‘resoconto’ del suo lavoro.

Alessandra Amoroso – Io non sarei, dove vederlo in diretta e in streaming

Dove vedere Alessandra Amoroso in concerto live Terme di Caracalla? L’evento trasmesso su Canale 5 giovedì 4 settembre 2025, andrà in onda a partire dalle ore 21.30 e sarà visibile anche su Mediaset Infinity in streaming e on demand.