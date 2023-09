Concerto Blue Milano, biglietti, data e prevendite/ Web in visibilio!

I Blue tornano in Italia: la reunion TV fa vincere la gara Auditel all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000

I Blue cantano e incantano alla reunion TV tricolore, segnata all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, e il momento tanto atteso prosegue con un inaspettato live show previsto a Milano! Ebbene sí, per la gioia dei fan di vecchia data, Lee Ryan, Simon Webbe, Duncan James ed Antony Costa si riuniscono sul palco dell’Arena di Verona portando lo show del viaggio itinerante nel cuore della musica, l’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 condotto da Amadeus, alla vittoria della gara Auditel, ma non solo. Complice la reunion registrata all’evento veronese in un Medley di hits che suggella il “no” dei Blue al playback sulle note di One love prima dell’emozionante ricordo di A chi mi dice, la versione italiana scritta da Tiziano Ferro di Breathe Easy della band, Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 sbaraglia la concorrenza con il 15,60% di share portando RaiUno alla vittoria della gara Auditel negli ascolti TV dell’access prime time serale nella data 27 settembre 2023.

Britney Spears, nel mirino del web/ Balla coi coltelli e divide i fan: l'accusa

Nel frattempo, sulla scia di un tripudio di interazioni miste tra esultanza e nostalgia segnate dai fan via social, in reaction al momento TV tricolore, i fan in Italia dei “Fab 4” mandano in tilt il sito TicketOne alla notizia dell’apertura delle prevendite dei biglietti per il concerto in Italia tanto atteso dei Blue. La boyband britannica del magico duetto con Elton John, Sorry Seems to be the hardest Word, torna ad esibirsi nel Belpaese per il nuovo anno 2024 alle porte, più precisamente il 14 aprile 2024. Così come annunciato da Blue Italia, in un apposito post, che é ora virale via social.

Kylie Minogue: "Nell'ultimo disco ci sono le emozioni di un momento difficile"/ "L'Italia mi ha capita…"

Il messaggio dei Blue ai fan nel Belpaese

“‼️BIGLIETTI DISPONIBILI ORA‼️ – si legge nella caption del post di un video che immortala i Blue in un messaggio destinato ai fan in Italia-…🎟️Sono ufficialmente aperte le vendite su Ticket One per l’acquisto dei biglietti dell’unica data italiana dei Blue! LINK PER L’ACQUISTO ⬇️

https://www.ticketone.it/artist/blue/#calendar-start=2024-04 🗓️14 APRILE 2024 📍Fabrique, Milano”. Il live show é previsto al Fabrique di Milano e nel video dell’annuncio i fantastici quattro mandano un commosso messaggio ai fedeli fan nel Belpaese: “Ciao Blue Italia! -gridano i Blue e la parola al mic passa a Simon-. Vi vogliamo ringraziare per tutto il supporto che ci avete donato negli anni e vogliamo dirvi che torneremo a Milano il 14 aprile nel nuovo anno 2024!”.

LEGGI ANCHE:

Benjamin Mascolo: "Mi spingevo all'estremo con le droghe, ero fuori controllo"/ "Salvato da mio fratello…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA