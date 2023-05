Concerto Bruce Springsteen Ferrara di oggi si farà/ “Non siamo in zona rossa”

Il concerto di Bruce Springsteen previsto oggi, 18 maggio 2023, a Ferrara, si terrà regolarmente. Nella giornata di ieri si era ventilata la possibilità di annullare lo show a causa della devastante ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna negli ultimi giorni, ma alla fine l’organizzazione, concorde con l’amministrazione locale e le autorità, ha deciso di non annullare lo spettacolo. Oggi, come riferisce Quotidiano Nazionale, ci sarà l’ultimo definitivo ok ma non sembrano previste sorprese dell’ultima ora. “Siamo perfettamente consapevoli della situazione di disagio, ma tutto quello che stiamo facendo è nella massima sicurezza e nel massimo rispetto delle esigenze di tutti”, le parole di Claudio Trotta, manager della Barley Arts e storico promoter di Springsteen.

Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci si sono lasciati?/ Gli indizi social...

“Ma Ferrara – ha proseguito Trotta – non è zona rossa, le scuole non sono state chiuse, gli eventi meteo sono in esaurimento come indicano le previsioni e anche le istituzioni”. Peraltro “le unità della Protezione civile di Ferrara sono impegnate nelle zone colpite (un mezzo inviato, ndr ), hanno trasportato materiali a Cesenatico e Forlì, così anche i vigili del fuoco hanno lavorato nelle aree alluvionate: ci tengo a precisarlo – sottolinea – per smentire chi ci accusa di usare risorse pubbliche, cosa totalmente falsa”.

Albano Carrisi: "La fine con Romina Power? Fumava marijuana e.."/ La confessione

CONCERTO BRUCE SPRINGSTEEN FERRARA: “L’AUTOSTRADA A14…”

Nel pomeriggio di ieri, alle 14:30, si è riunita la commissione provinciale con prefetto, vertici del Comune di Ferrara, vigili del fuoco, 118, maestranze e polizia locale per tutte le verifiche teniche nell’area che ospiterà 50mila fan. Il cantiere sarà ultimato questa mattina, e come detto sopra si attente l’ultimo check dopo la verifica definitiva, ma Trotta rassicura: “Quando apriremo le porte, saremo tranquilli che tutto si svolgerà regolarmente e nella massima sicurezza”.

I problemi principali riguarderanno la viabilità, visto il tratto chiuso dell’A14: “Ma dell’autostrada – aggiunge ancora il manager – sono chiusi soltanto alcuni tratti, sotto costante monitoraggio, e in alternativa si può usare l’Adriatica. Gli aeroporti sono aperti, i treni speciali che come Barley Arts abbiamo organizzato con Trenitalia sono tutti confermati. Sono convinto – conclude Trotta – che sarà una giornata memorabile”.

Jennifer Lopez preoccupata per i figli/ "Io gli ho causato tutto questo.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA