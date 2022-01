Concerto Capodanno 2022 La Fenice Venezia/ Diretta su Rai 1: orchestrale e melodramma

ANTICIPAZIONI CONCERTO CAPODANNO 2022 LA FENICE VENEZIA

Il Concerto di Capodanno 2022 alla Fenice di Venezia, come di consueto nell’apertura del nuovo anno, prenderà il via in diretta quest’oggi, 1° gennaio, con la diretta su Rai 1. Un appuntamento imperdibile all’insegna del mondo della musica e dello spettacolo, che purtroppo è stato troppo spesso messo da parte negli ultimi mesi a causa della pandemia di Covid-19. Adesso però è tempo di dilettarsi sulle voci e sulle note di esperti guidati dal direttore d’orchestra Fabio Luisi e dal maestro del coro Alfonso Caiani. Il soprano è Pretty Yende, mentre il tenore Brian Jagde.

Il Concerto di Capodanno 2022 alla Fenice di Venezia come da tradizione propone un programma suddiviso in due parti: una prima esclusivamente orchestrale e una seconda parte dedicata al melodramma, con una carrellata di arie, duetti e passi corali interpretati da solisti di assoluto prestigio e dal Coro del Teatro La Fenice. Ogni anno il Concerto si chiude con due pagine celeberrime di Giuseppe Verdi, capisaldi del patrimonio musicale italiano: il Coro «Va’ pensiero sull’ali dorate» da Nabucco e il festoso brindisi «Libiam ne’ lieti calici» da La traviata.

CONCERTO CAPODANNO 2022 LA FENICE VENEZIA: DOVE VEDERLO IN DIRETTA STREAMING

Il Concerto di Capodanno 2022 alla Fenice di Venezia, come anticipato, verrà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle 12.20 di oggi, sabato 1° gennaio. Chi non avrà la possibilità di poterlo vedere in questo primo appuntamento, tuttavia, avrà modo di rifarsi poche ore dopo. Due, infatti, sono le repliche nel palinsesto: una sabato 1° gennaio alle ore 18:15 su Rai 5, l’altra sabato 1° gennaio alle ore 20:00 su Rai Radio 3.

CONCERTO CAPODANNO 2022 LA FENICE VENEZIA: IL PROGRAMMA

Antonin Dvořák

Sinfonia n. 9 in Mi minore Dal Nuovo Mondo op.95

Amilcare Ponchielli

La Gioconda “Feste! Pane! Feste!”

Barnaba Emanuele Pedrini

Jacques Offenbach

Les contes d’Hoffmann Barcarolle

Charles Gounod

Romeo et Juliette “Je veux vivre dans le rêve”

Ruggero Leoncavallo

Pagliacci “Vesti la giubba”

Giuseppe Verdi

Il trovatore “Chi del gitano i giorni abbella?”

La traviata preludio atto I

La traviata “Di Madride noi siamo mattadori”

Giacomo Puccini

Turandot “Nessun dorma”

Gioachino Rossini

Il barbiere di Siviglia “Una voce poco fa”

Richard Wagner Lohengrin preludio atto III

Giuseppe Verdi Nabucco “Va pensiero”

Giacomo Puccini Turandot “Padre augusto”

Giuseppe Verdi La traviata “Libiam ne’ lieti calici”

