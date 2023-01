Concerto Capodanno 2023 La Fenice di Venezia/ Diretta streaming video e tv: orchestra e programma 1 gennaio

TORNA IL CONCERTO DI CAPODANNO 2023 AL TEATRO LA FENICE DI VENEZIA: LE ANTICIPAZIONI

Si rinnova anche quest’anno la tradizione del Concerto di Capodanno 2023 al Teatro La Fenice di Venezia: l’edizione di Capodanno 2023 vedrà questa volta la direzione dell’orchestra e del coro affidata al maestro Daniel Harding, assieme al maestro del coro Alfonso Caiani e a due solisti di assoluta eccezione come il tenore Freddie De Tommaso e la soprano Federica Lombardi. Il Concerto di Capodanno 2023 al Teatro La Fenice di Venezia prenderà il via in diretta tv e video streaming oggi 1 gennaio come di consueto alle ore 12.20 su Rai 1: rispettata anche quest’anno la tradizione di dividere il programma, della durata complessiva di circa un’ora, in due parti.

Nella prima parte vi sarà protagonista solo l’orchestra con l’esecuzione della Quarta Sinfonia in la maggiore op. 90 L’italiana di Felix Mendelssohn Bartholdy: l’opera nacque durante il viaggio del musicista in Europa tra il 1829 e il 1831, sull’onda delle emozioni vissute nella visita delle meravigliose città italiane. È nella seconda che tornano i grandi classici del melodramma: da “Le nozze di Figaro” di Mozart alla “Carmen” di Bizet fino agli ormai intramontabili Panorama dalla “Bella addormentata” di Cajkovskij e “Guglielmo Tell” di Rossini. Il gran finale è invece la piena consuetudine al Concerto di Capodanno: “Va, pensiero, sull’ali dorate” dal ‘Nabucco’ di Verdi, con Padre augusto dalla “Turandot” di Giacomo Puccini e con il brindisi finale “Libiam ne’ lieti calici” dalla “Traviata” ancora di Giuseppe Verdi.

Ci stiamo preparando per il #CapodannoFenice. L’edizione di quest’anno verrà diretta da Daniel Harding al suo fianco @FedeLombardiS e @FredDeTommaso. Vi penseremo intesamente con noi in diretta su @RaiUno alle 12:20 di domenica 1° gennaio 2023 .. ma ne parleremo! pic.twitter.com/c5x9utcyVl — Teatro La Fenice (@teatrolafenice) December 27, 2022

CONCERTO CAPODANNO 2023 LA FENICE VENEZIA: DOVE VEDERLO IN DIRETTA STREAMING E TV

Come di norma, il Concerto di Capodanno 2023 al Teatro La Fenice di Venezia – che apre la giornata di musica per celebrare il nuovo anno (alle 13.30 ci sarà infatti anche il Concerto di Capodanno dell’orchestra filarmonica di Vienna) – verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1 a partire dalle ore 12.20 di domenica 1 gennaio 2023; possibile come sempre seguire la diretta video streaming su RaiPlay-Rai 1. L’intero spettacolo di Venezia verrà poi riproposto in differita integrale su Rai 5 alle ore 18.15 sempre di oggi: il Concerto di Capodanno dalla Fenice verrà infine riproposto in diffusione integrale su Rai Radio3 questa sera dalle ore 22.30.

L’evento del Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia è realizzato in coproduzione con Rai Cultura e in collaborazione con Regione del Veneto, Arte e wdr. Main partner Intesa Sanpaolo. Il Concerto in realtà a cavallo tra 2022 e 2023 vedrà ben 4 repliche: oltre alla diretta di oggi per festeggiare Capodanno 2023, il concerto-show ha visto riempirsi il Teatro La Fenice giovedì 29 dicembre alle ore 20, venerdì 30 dicembre alle ore 17 e sabato 31 dicembre alle ore 16. Tutto in preparazione del grande evento di Capodanno 2023 da celebrare e festeggiare insieme questo pomeriggio.

CONCERTO CAPODANNO 2023 AL TEATRO LA FENICE DI VENEZIA: IL PROGRAMMA

Felix Mendelssohn Bartholdy

Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 Italiana

Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro ouverture

Pëtr Il’ič Čajkovskij

La bella addormentata Panorama

Vincenzo Bellini

Norma «Casta diva»

Georges Bizet

Carmen «La fleur que tu m’avais jetée»

Wolfgang Amadeus Mozart

La clemenza di Tito «Che del ciel che degli dei»

Pietro Mascagni

Cavalleria rusticana Intermezzo

Giacomo Puccini

La bohème «Quando m’en vo’»

Turandot «Nessun dorma»

Gioachino Rossini

Guglielmo Tell Allegro vivace dall’ouverture

Giuseppe Verdi

Nabucco «Va, pensiero, sull’ali dorate»

Giacomo Puccini

Turandot «Padre augusto»

Giuseppe Verdi

La traviata «Libiam ne’ lieti calici»











