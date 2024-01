Concerto di Capodanno 2024, diretta La Fenice di Venezia/ Video Rai 1, programma: poesia con Verdi e Puccini

PRIMA PARTE CONCERTO DI CAPODANNO A VENEZIA: LO SHOW CON VERDI E PUCCINI

Una prima parte al solito intensa e spettacolare per il Concerto di Capodanno 2024 alla Fenice di Venezia, con la poesia in musica di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini: l’orchestra diretta splendidamente dal maestro Fabio Luisi ha intonato prima i “Due Foscari” di Verdi e poi il trittico pucciniano tratto da “Manon Lescaut” e la “Tosca”, il tutto prima di concedersi lo spettacolo de “La Traviata” con l’aria spagnoleggiante “Di Madride noi siam mattadori”.

Splendidi i passaggi con i due protagonisti d’eccellenza di questo Concerto di Capodanno a Venezia 2024: in primis, il tenore Fabio Sartori canta “E lucean le stelle” dalla Tosca di Giacomo Puccini; appena dopo invece è il turno di Eleonora Buratto, con un’interpretazione pazzesca “Vissi d’arte” da “Tosca”, celebrando i 100 anni dalla scomparsa di Puccini. Ora il via alla seconda parte con il medley-show tratto dai grandi programmi Rai della tv italiana. (agg. di Niccolò Magnani)

Fabio Sartori canta “E lucean le stelle” dalla Tosca di Giacomo Puccini. Siamo in diretta su @RaiUno e questo è un istante per voi del #CapodannoFenice pic.twitter.com/hk2jinNhEy — Teatro La Fenice (@teatrolafenice) January 1, 2024

Ascoltiamo ora “Vissi d’arte” da “Tosca”. Stiamo celebrando Giacomo Puccini a 100 anni dalla sua scomparsa che non è mai tale fino a che musica ci sarà. È un istante per voi dell’interpretazione di Eleonora Buratto al #CapodannoFenice pic.twitter.com/MA35FnITZL — Teatro La Fenice (@teatrolafenice) January 1, 2024

CONCERTO CAPODANNO 2024 LA FENICE DI VENEZIA: IL GIALLO DEL FALSO ALLARME

Il Concerto di Capodanno 2024 a La Fenice di Venezia torna per regalarci l’appuntamento con la grande musica e con la lirica. Inizia l’edizione numero 21 con un colpo di scena: un tributo alla storia del piccolo schermo, un medley musicale delle sigle più celebri del palinsesto televisivo. Nei giorni scorsi c’è stato un giallo, nel bel mezzo del primo dei quattro concerti di Capodanno. Alla Fenice è scattato l’allarme sicurezza attorno alle 21, con gli spettatori e musicisti che sono stati fatti uscire per consentire i controlli.

Era il primo intervallo e il sistema di allarme basato su un dispositivo laser che deve attraversare in continuo la sala da una parte all’altra. Quindi, dagli altoparlanti è scattato l’avviso che invitava il pubblico ad evacuare il teatro. Non è escluso che qualche spettatore seduto nei palchi abbia senza volere “coperto” la traiettoria dei raggi laser e il sistema di sicurezza è andato in tilt. Alla fine è emerso che si è trattato di una falsa allerta, quindi il Concerto di Capodanno 2024 a La Fenice di Venezia è potuto proseguire. Non è stato riscontrato nulla di anomalo, infatti dopo circa 25 minuti trascorsi all’esterno, gli spettatori e gli orchestrali sono rientrati. (agg. di Silvana Palazzo)

IL CONCERTO DI CAPODANNO 2024 AL TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

Torna il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno in Fenice, trasmesso anche quest’anno in diretta tv su Rai 1. La 21esima edizione dell’evento sarà diretta da Fabio Luisi. A lui il compito di guidare l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice, quest’ultimo preparato dal Maestro Alfonso Caiani, e i due solisti, il soprano Eleonora Buratto e il tenore Fabio Sartori. Non cambia l’orario del Concerto di Capodanno 2024 al Teatro La Fenice di Venezia, che prenderà il via in diretta tv e video streaming oggi 1 gennaio alle ore 12.20 su Rai 1. Confermata anche la tradizione di dividere il programma, della durata complessiva di circa un’ora, in due parti. La prima esclusivamente orchestrale, l’altra dedicata al melodramma.

Il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms nella prima parte, mentre nella seconda ci saranno arie e passi corali del repertorio operistico più amato. Il tutto completato da “Va, pensiero, sull’ali dorate” dal Nabucco e dal brindisi “Libiam ne’ lieti calici” dalla Traviata di Giuseppe Verdi. Previsto nel Concerto di Capodanno 2024 al Teatro La Fenice di Venezia anche un omaggio ai 70 anni della televisione italiana con “Che spettacolo la TV“, un medley musicale delle sigle più amate del palinsesto.

CONCERTO CAPODANNO 2024 LA FENICE VENEZIA: LE ANTICIPAZIONI

Il programma del Concerto di Capodanno 2024 al Teatro La Fenice di Venezia si aprirà con la Seconda Sinfonia in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms, mentre la seconda parte della scaletta proporrà una serie di brani molto amati del repertorio lirico firmati Verdi, Puccini e Ponchielli, ma non solo. Quindi, prenderà il via dal coro di Giuseppe Verdi tratto dai Due Foscari: “Alla gioia… Tace il vento, è queta l’onda”. Seguirà l’intermezzo orchestrale dalla Manon Lescaut di Puccini, che introdurrà due pagine dalla Tosca, interpretate rispettivamente dal tenore e dal soprano: “E lucean le stelle” e “Vissi d’arte“. Sarà nuovamente protagonista il Coro del Teatro La Fenice con il brano della Traviata di Giuseppe Verdi “Di Madride noi siam mattadori”. A questo punto ci sarà l’omaggio alla tv italiana in occasione del suo 70esimo compleanno, con un medley delle sigle più celebri del suo storico palinsesto. Ci sarà l’apertura della trasmissione Guglielmo Tell, la sigla dell’Eurovisione, le musiche divenute iconiche di Tg1, Carosello, Che tempo fa, Studio Uno, Pinocchio e Gian Burrasca.

Il programma del Concerto di Capodanno 2024 al Teatro La Fenice di Venezia proseguirà poi con i grandi classici del repertorio melodrammatico: ad esempio, saranno eseguiti di Puccini il coro a bocca chiusa e “Un bel dì vedremo” da Madama Butterfly, “Nessun dorma” da Turandot. Invece, di Ponchielli la Danza delle ore dalla Gioconda. Per quanto riguarda il finale, sono ormai consuetudine i tre brani corali di grandissima presa: “Va, pensiero, sull’ali dorate” dal Nabucco di Verdi, “Padre augusto” dalla Turandot di Puccini e il brindisi “Libiam ne’ lieti calici” dalla Traviata.

CONCERTO CAPODANNO 2024 LA FENICE VENEZIA: DOVE VEDERLO IN DIRETTA STREAMING E TV

Il Concerto di Capodanno 2024 al Teatro La Fenice di Venezia verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1 a partire dalle ore 12.20 di domenica 1 gennaio 2024. Potrete seguirlo anche in diretta video streaming su RaiPlay. La seconda parte del programma sarà poi riproposta in differita su Rai 5 alle ore 18.15. Sono previste anche quattro repliche del concerto: venerdì 29 dicembre 2023 ore 20.00, sabato 30 dicembre 2023 ore 17.00, domenica 31 dicembre 2023 ore 16.00 e lunedì 1 gennaio 2024 ore 11.15. Invece, sarà trasmesso in versione integrale su Rai Radio3 lunedì 1 gennaio 2024 alle ore 20.30 e su Rai5 giovedì 8 febbraio 2024.

Il Concerto di Capodanno 2024 al Teatro La Fenice di Venezia è realizzato in coproduzione con Rai Cultura e in collaborazione con Regione del Veneto, Arte e WDR. Main partner Intesa Sanpaolo. Prima della diretta di oggi, il Concerto ha avuto ben 4 repliche: il Teatro La Fenice si è riempito venerdì 29 dicembre alle ore 20, sabato 30 dicembre alle ore 17 e domenica 31 dicembre alle ore 16. Tutto ciò in preparazione del Concerto di Capodanno 2024 da celebrare oggi.

CONCERTO CAPODANNO 2024 AL TEATRO LA FENICE DI VENEZIA: IL PROGRAMMA

Johannes Brahms

Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73

—

Giuseppe Verdi

I due Foscari “Alla gioia… Tace il vento, è questa l’onda”

Giacomo Puccini

Manon Lescaut Intermezzo

Tosca “E lucean le stelle”

Tosca “Vissi d’arte”

Giuseppe Verdi

La traviata “Di Madride noi siam mattadori”

Che spettacolo la TV

Omaggio ai settant’anni della televisione italiana

Guglielmo Tell (apertura della trasmissione) – Tg1 – Carosello – Che tempo fa Studio Uno – Pinocchio – Gian Burrasca – Eurovisione

Giacomo Puccini

Madama Butterfly Coro a bocca chiusa

Madama Butterfly “Un bel dì vedremo”

Turandot “Nessun dorma”

Amilcare Ponchielli

La Gioconda Danza delle ore

Giuseppe Verdi

Nabucco “Va pensiero sull’ali dorate”

Giacomo Puccini

Turandot “Padre augusto”

Giuseppe Verdi

La traviata “Libiam ne’ lieti calici”











