Concerto Capodanno Vienna 2022/ Diretta streaming video Rai 2 e programma

Il concerto di Capodanno Vienna 2022 sarà trasmesso in differita nella giornata di oggi, sabato 1 gennaio 2022, su Rai 2 a partire dalle 13.30. L’evento a cura della Filarmonica viennese, diffuso in mondovisione in novanta Paesi, si tiene come di consueto al Musikverein, eretto su un pezzo di terreno messo a disposizione dall’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria nel 1863. I suoi vari piani sono stati progettati dall’architetto danese Theophil Hansen in stile neoclassico, ispirandosi a un antico tempio greco, e includono una sala da concerto, nonché una piccola sala di musica da camera.

Il palazzo è stato inaugurato il 6 gennaio 1870. Uno dei fautori principali fu Nikolaus Dumba, il cui nome è stato dato dal governo austriaco a una delle carreggiate che circondano il Musikverein. Il tempio della musica classica, impreziosito dalla presenza di cariatidi, statue, colonne e frontoni sui rilievi, viene puntualmente allestito con i bellissimi fiori provenienti dall’Italia, da Sanremo. A dirigere l’orchestra per il Concerto di Capodanno 2022 sarà il maestro Daniel Barenboim, per la terza volta alla guida dell’Orchestra Filarmonica viennese (le precedenti furono nel 2009 e 2014).

Concerto Capodanno Vienna 2022: la storia dell’evento

In attesa di assistere al grande spettacolo del concerto Capodanno Vienna 2022, ripercorriamo brevemente la storia di questo evento, grazie al sito internet ufficiale dell’orchestra filarmonica viennese. La prima edizione in assoluta della manifestazione è datata 1939, dunque ne pieno della Seconda Guerra Mondiale. Quella successiva, del 1940, fu annullata, mentre quella del 1941 si svolse includendo esclusivamente le musiche della famiglia Strauss. La kermesse, tuttavia, acquisì una rilevanza internazionale a decorrere dal 1959, dunque diciotto anni più tardi, quando fu ripresa dalle telecamere delle televisioni austriache e sempre più nazioni si interessarono all’appuntamento, trasmettendone le immagini anche alle loro latitudini.

Willi Boskovsky, direttore a capo dell’orchestra viennese dal 1955 al 1979, nel corso degli anni apportò piccole modifiche al palinsesto originario del concerto Capodanno Vienna, introducendo anche le musiche di altri compositori austriaci. Poi, nel 1979, un altro piccolo tassello di storia; in tale occasione, infatti, il concerto fu diretto da Lorin Maazel, primo direttore d’orchestra non austriaco. Dal 1987 in poi, invece, si sono alternati i più celebri direttori d’orchestra del pianeta, tradizione mantenuta inalterata ancora al giorno d’oggi.

Programma Concerto Capodanno Vienna 2022

Parte 1

Josef Strauss Phoenix marzo. op.105 *

Ali di Johann Strauss Phoenix. Valzer, op.125

Josef Strauss La sirena. Polka mazur, op.248 *

Joseph Hellmesberger Piccolo Anzeiger. Galoppo, op.4

Foglie di mattina di Johann Strauss. Valzer, op.279

Piccola cronaca di Eduard Strauss. Polka veloce, op.128 *

Parte 2

Johann Strauss Ouverture a Die Fledermaus

Polka champagne di Johann Strauss. Scherzo musicale, op.211

I nottambuli di Carl Michael Ziehrer. Valzer, op.466 *

Johann Strauss marzo persiano. op.289

Johann Strauss Le mille e una notte. Valzer, op.346

Eduard Strauss saluti a Praga. Polka francese, op.144

Joseph Hellmesberger Brownies. Pezzo del personaggio *

Josef Strauss Ninfa Polka. (Polka francese), op.50 *

Josef Strauss suoni delle sfere. Valzer, op.235

* Prima al concerto di Capodanno dei Wiener Phiharmoniker

Come seguire in diretta tv e in streaming il concerto Capodanno Vienna 2022?

Il concerto Capodanno Vienna 2022 andrà in onda su Rai 2, ma sarà possibile seguirlo in streaming anche su Raiplay.it. Verrà poi mandato in replica in differita nella prima serata di Rai 5, a partire dalle ore 21.15 con sempre la possibilità della diretta streaming su RaiPlay.



