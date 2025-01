Tornerà anche quest’anno il sempre immancabile e seguitissimo – oltre che apprezzatissimo – Concerto Capodanno Vienna 2025 che ci aiuterà ad accogliere l’arrivo dell’anno nuovo sulle note musicali eseguite dalla sempre magistrale Orchestra Filarmonica viennese che si esibirà (come da tradizione che si riconferma di anno in anno) presso la meravigliosa sala doro del Musikverein austriaco: l’appuntamento con il Concerto Capodanno Vienna 2025 – anche qui, come sempre – è già stato fissato per la giornata di mercoledì 1 gennaio 2025 sempre su Rai 2 alle ore 13:30.

Oltre alla prima diretta del Concerto Capodanno Vienna 2025 su Rai 2, chiunque fosse impegnato nel primissimo pomeriggio potrà seguire la replica prevista per le ore 21:15 sulla quinta emittente del servizio pubblico (ovviamente Rai 5), ma anche – anticipando la diretta televisiva – in formato solo audio alle ore 11:00 del primo gennaio grazie al formato solo audio in onda su Radio 3 in diretta dalla sala Musikverein di Vienna; mentre in ogni caso il concerto si potrà anche seguire in diretta streaming grazie alla piattaforma RaiPlay, oppure in differita dopo la pubblicazione della trasmissione.

CONCERTO CAPODANNO VIENNA 2025: DIRIGE PER LA SETTIMA VOLTA RICCARDO MUTI

Entrando nel vivo del Concerto Capodanno Vienna 2025 in diretta oggi su Rai 2, vale certamente la pena ricordare che quest’anno per dirigere l’Orchestra Filarmonica viennese è stato scelto nuovamente il nome di Riccardo Muti che torna per la settima volta – non consecutiva – alla guida di uno dei più seguiti concerti di musica classica al mondo; così come è interessante notare che questa edizione del concerto è stata dedicata (quasi) interamente alla figura di Johann Strauss figlio che nei prossimi mesi sarà al centro di numerosi eventi per celebrarne il 200esimo anniversario della nascita.

Non a caso, nel programma del Concerto Capodanno Vienna 2025 il nome degli Strauss è predominante (tra padre e, soprattutto, figlio), tanto che dei quattordici pezzi che verranno eseguiti addirittura 12 sono stati proprio composti dalla celebre famiglia di compositori viennesi; ma è certamente interessante notare che per la prima volta nella lunga tradizione del concerto di Vienna compare anche il nome di una compositrice donna: si tratta di Constanze Geiger con la sua ‘Ferdinandus-Walzer‘ composta alla sola età di 13 anni.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CONCERTO CAPODANNO VIENNA 2025

Johann Strauss padre

Freiheits-Marsch, op. 226

Josef Strauss

Dorfschwalben aus Österreich, valzer, op. 164

Johann Strauss

Demolierer-Polka (Polka dei demolitori), polka française, op. 269

Johann Strauss

Lagunen-Walzer, op. 411

Eduard Strauss

Luftig und duftig, polka veloce, op. 206

Johann Strauss

Ouverture dell’operetta “Der Zigeunerbaron” (Lo Zingaro Barone)

Johann Strauss

Accelerationen (Valzer delle Accelerazioni), op. 234

Joseph Hellmesberger

Fidele Brüder, marcia da “Das Veilchenmädel”

Constanze Geiger

Ferdinandus-Walzer (arrangiamento: Wolfgang Dörner)

Johann Strauss

Entweder – oder!, polka veloce, op. 403

Josef Strauss

Transactionen, valzer, op. 184

Johann Strauss

Annen-Polka (Polka di Anna), op. 117

Johann Strauss

Tritsch-Tratsch Polka (Polca del chiacchiericcio), polka veloce, op. 214

Johann Strauss

Wein, Weib und Gesang, valzer, op. 333