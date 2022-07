Concerto commemorativo Ennio Morricone/ Su Rai 2 il ricordo del Maestro

Su Rai 2 concerto commemorativo del Maestro Ennio Morricone

Questa sera, venerdì 8 luglio, alle 23.20 su Rai 2 viene trasmesso in differita, a cura di Rai Parlamento, il concerto commemorativo del Maestro Ennio Morricone dal Chiostro del Complesso di Vicolo Valdina di Roma, a due anni dalla sua scomparsa. Il concerto “Ennio Morricone, artista senza tempo” si aprirà con i saluti del Presidente della Camera, Roberto Fico. I musicisti Gilda Buttà, Luca Pincini e Paolo Zampini eseguiranno alcuni dei brani che hanno reso immortale in tutto il mondo l’opera di Ennio Morricone. Nel corso del concerto si alterneranno le testimonianze del figlio Marco Morricone, del compositore e direttore d’orchestra Nicola Piovani e del Presidente di Anica Francesco Rutelli. Morricone, scomparso il 6 luglio 2020, è stato compositore, musicista, direttore d’orchestra e arrangiatore: più di 500 colonne sonore per il cinema, cinque nomination e due premi Oscar (il primo alla Carriera, nel 2007 e l’altro nel 2016 per la partitura del film The Hateful Eight di Quentin Tarantino), la stella numero 2574 sulla Walk Fame di Hollywood.

ENNIO MORRICONE: CHI È, OPERE E CURIOSITÀ/ "Io icona? Ho portato me stesso nel mondo"

Il ricordo di Ennio Morricone sulla Rai

Nel corso della settima la Rai ha ricordato, nel secondo anniversario della scomparsa, Ennio Morricone con una programmazione dedicata. Anche il portale e i social di Rai Cultura hanno ricordato il Maestro. Su RaiPlay sono disponibili alcuni dei film che Morricone ha impreziosito con le sue musiche: “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino, “L’uccello dalle piume di cristallo” e “Il gatto a nove code” di Dario Argento, “La proprietà non è più un furto” di Elio Petri. Oltre ai film, anche una selezione di miniserie e alcuni tra i suoi più suggestivi concerti. Infine, la collezione “Omaggio al Maestro Ennio Morricone”, una selezione di interviste, interventi e schede biografiche del Maestro nei programmi Rai. Su RaiPlay Sound la striscia “Ennio Morricone, la musica, il cinema” raccoglie una serie di contributi da vari programmi, con interviste al musicista, i film più celebri di cui ha scritto le colonne sonore e testimonianze e ricordi di quanti lo hanno conosciuto e hanno collaborato con lui.

