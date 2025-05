Arriva il grande giorno del Concerto del primo maggio 2025, il noto evento musicale condotto da Ermal Meta e Noemi, accompagnati da Big Mama sul palco. E ancora una volta l’evento organizzato dai sindacati nel giorno della festa dei lavoratori, sarà visibile in chiaro su Rai3, come nel più tradizionale degli appuntamenti. Ma esiste anche l’opzione streaming per seguire il Concertone, che andrà in onda da Roma, l’evento infatti sarà disponibile anche per gli iscritti all’applicazione fornita dalla tv di stato RaiPlay, che oltre chiaramente alla sezione di contenuti on demand fornisce anche la diretta dei vari eventi sfruttando la connessione online.

Concerto del primo maggio 2025 streaming, ipotesi alla quale protrano ricorrere anche gli italiani residenti all’estero, anche se in quel caso sarà necessario l’utilizzo di una Vpn. Inizio in programma come al solito in piazza San Giovanni Laterano a Roma, dalle ore 15 in poi.

Concerto del primo maggio 2025 streaming, i cantanti protagonisti

Tra i tanti artisti che vedremo salire sul palco del Concerto del primo maggio 2025 troveremo artisti di ogni gusto, molti anche reduci dal recente Festival di Sanremo 2025. 52 artisti sul palco allestito nella Capitale, da Alfa a Brunori Sas, passando anche per Elodie, Gaia, Gabry Ponte, Rocco Hunt, Serena Brancale, Giorgia e Lucio Corsi.

Come di consueto il Concerto del primo maggio 2025 sarà l’evento musicale gratuito più grande in Europa, come da tradizione. E sarà visibile anche fuori casa, sfruttando l’opzione Concerto del primo maggio 2025 streaming grazie a RaiPlay. Un evento enorme e imperdibile, visibile in modalità diverse.