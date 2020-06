Concerto della Festa della Repubblica, Rai1/ Video, scaletta e diretta: da Mozart a..

Pubblicità

In ricordo delle vittime del Covid-19 oggi, lunedì 1° giugno alle 18.45, va in onda il Concerto della Festa della Repubblica direttamente dai giardini del Quirinale. L’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma e il suo direttore musicale Daniele Gatti si esibiscono alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il concerto è trasmessa in diretta su Rai1 e su Radio3 (Clicca qui per vederlo in streaming). L’evento si celebra senza la presenza del pubblico, nel più rigoroso rispetto delle norme di sicurezza. “Siamo davvero onorati di questo invito e di poter realizzare in Italia il primo concerto dal vivo dopo le restrizioni del lockdown: un evento dedicato alla memoria delle vittime del coronavirus con un forte significato di speranza e rinascita per il mondo della musica” ha dichiarato il sovrintendente Carlo Fuortes, come riportato da connessiallopera.it.

Concerto della Festa della Repubblica: si inizia con Mozart si conclude con Bach

Per quanto riguarda la scaletta musicale del Concerto della Festa della Repubblica, sarà suonato solo da strumenti ad arco e alternerà autori italiani e repertorio musicale europeo. Si ha inizio con l’Adagio e Fuga K 546 composto da Mozart nel 1788 e con Silouan’s song, composto nel 1991 dall’estone Arvo Pärt. Seguono il Concerto grosso in re minore op. 3 n. 11 per due violini, violoncello e archi di Antonio Vivaldi; l’elegia Crisantemi di Puccini e Langsamer Satz di Anton Webern. Il concerto si chiude con l’Aria dalla Suite n. 3 BWV 1068 di Bach, nota come “Aria sulla quarta corda”. “Il programma selezionato riflette la tragedia da cui stiamo uscendo e guarda con ottimismo a un futuro più sereno – ha dichiarato il maestro Gatti – Sono brani accorati di breve durata, capaci di parlare al cuore anche se non si è nelle migliori condizioni musicali”.



